Libreros independientes reclaman la emergencia en el sector por caídas en las ventas del 25%

"El gran enemigo es Amazon, que provocó el cierre de muchas librerías", aseguran desde el sector. Piden el mantenimiento de la ley de la actividad librera y gestionan medidas de protección

Emergencia librera. "Un relevamiento en 1.200 librerías arrojó una caída del 25% en venta de unidades y del 41.5% en la facturación total" advirtió Pablo Pérez , presidente de la Cámara de Librerías Independientes de Rosario

“Acá el gran enemigo es Amazon ” advirtió Pablo Pérez, el presidente de la Cámara de Librerías Independientes de Rosario , a La Capital . Los libreros y editores de todo el país están en pie de guerra por la crítica situación que atraviesa el sector, a raíz de la cual declararon la emergencia librera a nivel nacional, piden el mantenimiento de la ley de la actividad librera y el acompañamiento con medidas similares como el otorgamiento de créditos blandos en Rosario y la provincia de Santa Fe.

Consultado sobre la declaración de la “emergencia librera”, Pablo Pérez declaró a este diario que “desde Falpa se hizo un relevamiento a nivel nacional, se encuestaron a 1.200 librerías y dio como resultado que hubo una baja del 25% en venta de unidades y que lamentablemente los costos aumentaron, lo cual redunda en una ecuación con una situación más que preocupante, por eso cuando en su momento se habló del tratamiento de la derogación de la ley de la actividad librera surgió la preocupación de salir a trabajar y se hizo esta encuesta a nivel nacional, la cual demuestra cuál es la situación actual, aún sin que hayan derogado esa ley, y muestra cómo sería la situación a futuro”.

-¿Este es el segundo intento oficial de derogar la ley que protege a la actividad librera?

-La intención del gobierno es esa, es la segunda vez que lo intenta en su paquete de medidas, que va junto con la ley de tierras. Quieren derogar la ley de la actividad librera, como han hecho en otros países. Es una ley que tomamos de Francia, donde funciona muy bien, así como en otros países. Acá en Sudamérica, Uruguay atraviesa por una situación compleja y también está planteando poder adoptar esta ley, que no la tiene incorporada. La derogación de esta ley en muchos país como Inglaterra generó el cierre de muchas librerías independientes, en detrimento de las pequeñas librerías y en beneficio de las librerías de grandes superficies.

-¿Cuál es el principal enemigo de las pequeñas librerías?

-El principal enemigo es Amazon. Las ventas por Amazon generaron una gran pérdida y provocaron el cierre de muchas librerías.

-¿Por qué ponen en riesgo la bibliodiversidad?

-Las ventas de Amazon ponen en riesgo la bibliodiversidad porque provocaron el cierre de una gran cantidad de locales en muchos lugares. Evidentemente con la derogación de esta ley al gobierno no les interesan tampoco las cadenas, por eso en este caso las cadenas como Yenni, Cúspide y El Ateneo están también en contra de la derogación de la ley.

-¿Por qué esas cadenas están en contra de la derogación de la ley de la actividad librera?

-Están en contra porque la derogación de la ley también las perjudicaría. Acá el gran enemigo es Amazon, como pasó en otros países, como por ejemplo en México y en Estados Unidos.

-¿Las librerías de cercanía peligran con esta política económica nacional?

-Totalmente. Lo que buscamos con la defensa de la ley de la actividad librera es defender las librerías en localidades que no tendrían esa posibilidad de albergarlas, lo mismo pasa con la posibilidad de editar y publicar de pequeñas editoriales que también se vieron perjudicadas cuando se derogó esta ley en otros países.

-¿Qué medidas piden para defender la actividad librera a nivel local y regional?

-Puntualmente desde Falpa estamos pidiendo la suspensión de algunos impuestos, de hecho el gobierno de Jorge Macri la ha implementado y publicado, así como pedimos alguna línea de crédito a una tasa muy baja para poder sostener esto, y la posibilidad de tener promociones bancarias que sean acordes al pequeño margen de rentabilidad que tienen las librerías. La idea es hablar sobre eso, que todavía no está presentado oficialmente a nivel local en Rosario, pero queremos acompañar este pedido de Falpa, que es la cámara que hizo esta encuesta y declaro la emergencia de la actividad librera.

Un capital cultural

“Desde la Fundación El Libro manifestamos nuestra profunda preocupación y expresamos nuestro total respaldo a la declaración de Emergencia Librera impulsada a nivel nacional por la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa), institución miembro de la FEL.

Siempre hemos sostenido una convicción fundamental: cada localidad o pueblo de la Argentina debe tener su librería. La presencia de librerías de cercanía no es un mero dato estadístico sino una condición indispensable para el desarrollo federal, la democratización del acceso a la lectura y la formación ciudadana”, advierten desde la cámara nacional.

En este sentido, desde Falpa enfatizan que “los datos arrojados por el reciente relevamiento sobre 1.200 comercios independientes evidencian un diagnóstico preocupante. La combinación de una caída real de la facturación del 41,5 % frente a un aumento del 31,1 % en los costos operativos entre 2023 y 2026 constituyen datos alarmantes”.

“Las librerías independientes constituyen un invalorable capital cultural. Son los espacios que garantizan la bibliodiversidad, dan visibilidad a sellos editoriales pequeños y medianos, y ofrecen la mediación comprometida de los libreros. Si estos espacios cierran, se empobrece el ecosistema editorial, se profundiza la desigualdad en el acceso al libro y se debilita aún más la formación lectora en nuestro país”, enfatizan desde Falpa.

“Por todo ello, nos sumamos al llamado de atención y acompañamos las demandas urgentes de Falpa. Defender a las librerías de barrio y de cada pueblo de la Argentina es defender el corazón de nuestra cultura” aseguraron desde el Consejo de Administración de la Fundación El Libro.