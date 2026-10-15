Marcha Federal Universitaria en Rosario: dónde habrá cortes de tránsito

Los manifestantes se concentrarán esta tarde en la plaza San Martín e irán al Monumento a la Bandera para reclamar que se cumpla la ley de financiamiento para universidades públicas

Marcha Federal Universitaria. El operativo de tránsito que organizó la Secretaría de Control de la Municipalidad

Rosario, al igual que las principales ciudades del país, será escenario este jueves de la Marcha Federal Universitaria que tiene como objetivo reclamarle al gobierno nacional que cumpla con la ley de financiamiento para las casas de altos estudios públicas, tal como lo ordenó la Justicia en dos instancias.

Dado que se espera que el evento sea masivo, la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, anunció desvíos y cortes de tránsito en el centro de la ciudad para hoy.

La concentración de manifestantes será en la plaza San Martín a las 15.30. La marcha arrancará a las 17 por el microcentro hasta arribar a la zona del Monumento a la Bandera, lo que obligará a interrumpir el tránsito al paso de la manifestación.

El recorrido será por las calles Dorrego hasta San Luis, y luego por Buenos Aires para posteriormente tomar Córdoba y finalizar en el Monumento. Allí se prevé la lectura de un documento de la multisectorial que acompaña la marcha.

Desde la Secretaría de Control y Convivencia se informó que los cortes de circulación se irán sucediendo en virtud de los avances de la marcha, a la par que habrá personal dispuesto en las calles que puedan cruzarla para efectuar los desvíos correspondientes.

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A medida que la columna de manifestantes vaya adelantándose se irán levantando los cortes y restableciendo la circulación normal.

Movilización multitudinaria

La movilización de este jueves promete ser multitudinaria. La convocatoria de los universitarios a nivel nacional coincide con la que, por su parte, lanzaron las personas con discapacidad y los endeudados y muchos otros colectivos que, tras el primer fallo de la Corte Suprema sobre la ley de tierras, llamaron a marchar contra la entrega del territorio argentino.

Además de la Coad, gremio que agrupa a los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que no dictarán clases durante la jornada, será de la partida el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), Aceiteros, ATE y la CGT local, entre otras organizaciones gremiales y sociales.

A la toma activa de la Facultad de Humanidades y Artes (Entre Ríos y Córdoba) iniciada a primera hora de ayer miércoles se sumó la ocupación de su similar de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (La Siberia), con la realización de clases abiertas y públicas callejeras. Además, la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) hará este jueves una desobligación y no un paro.

Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires, la movilización arribará, a las 16, a las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde tendrá lugar la lectura de un documento unificado.