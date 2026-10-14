Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Tras la desmentida de la banda estadounidense, Underdog Entertainment borró sus publicaciones de las redes sociales. Quiénes son los responsables de la empresa y qué antecedentes tienen.

El anuncio de un festival internacional de rock en Rosario , con los Red Hot Chili Peppers como principal atractivo, terminó envuelto en un escándalo. La productora Underdog Entertainment difundió una grilla que incluía a la banda estadounidense junto a The Human League y Happy Mondays, bajo la consigna “¡El rock internacional llegó a Rosario!”. Y Rosario Central la compartió en sus redes sociales. Incluso se había anunciado una preventa de entradas a través del Banco Macro y la plataforma Entrada Uno. Sin embargo, la expectativa duró poco: los propios Red Hot Chili Peppers salieron a desmentir públicamente su participación con un contundente “No somos nosotros” . La desmentida dejó expuesta a la organización y, en medio del bochorno, la productora desapareció de las redes sociales.

La banda de California fue anunciada dentro del evento Music Gol Festival, junto a Happy Monday y The Human League . La fecha era el 12 de junio y el Gigante de Arroyito de Rosario Central fue alquilado para armar el escenario. La fecha, al menos incómoda, se debe a que el 13 de junio son las elecciones generales en Santa Fe y los agentes policiales están íntegramente enfocados en la seguridad de los comicios. También es sobre los últimos días de la primavera en el hemisferio norte, donde los shows se multiplican acompañados de temperaturas más acordes a estos eventos.

A la desmentida de los Red Hot Chili Peppers se sumó la del mánager de los Happy Monday, Alan McGee , a través del periodista Joaquín Vismara . Referentes de la música local se sumaron a rechazar la posibilidad del Music Gol Festival. "¡El año pasado lo anuncio con Ratones Paranoicos y Dillom! ¡Incluso tenemos los contratos firmados! Jamás pagó, jamás cumplió, ¡jamás se hizo!", escribió en X el representante de Los Ratones Paranoicos, Fernando Szeresevsky, apuntando directamente contra Underdog Entertainment Argentina.

La empresa, constituida en noviembre de 2019, quedó en el ojo de la tormenta y con el correr del día comenzó a recibir críticas de todo tipo. Primero fue Banco Macro, presentado como official partner, del evento que borró las publicaciones en sus redes sociales. Más tarde el mazazo de la cuenta oficial de los Red Hot Chili Peppers y en la medianoche las redes de Central dejaron de compartir el evento. Este miércoles, EntradaUno, encargada de la venta y distribución de los tickets, también se desligó del festival.

Todo desencadenó en que la propia productora y su titular, Gonzalo Entenza Saavedra, eliminaran toda publicación en sus redes sociales. Sus perfiles digitales quedaron desprovistos de fotos y los casi 400 seguidores ya no ven publicaciones referidas al festival en Rosario u otro evento.

Gonzalo Entenza Saavedra

Quién es quién en Underdog Entertaiment Argentina

La empresa quedó constituida en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 14 de noviembre de 2019 por la sociedad de Gonzalo Entenza Saavedra, argentino de 55 años y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Paolo Del Favero, italiano de 56 años y con el mismo domicilio que Entenza. Nació bajo el nombre de Underdog Argentina SA. Sin embargo, 20 días después cambió su denominación a Underdog Entertainment Argentina SA.

La sociedad anónima de Entenza y Del Favero quedó fijada en Matheu al 1800 de la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza de la provincia de Buenos Aires. La vista desde Google Maps muestra una cada con dos niveles.

El domicilio de Underdog Argentina en Matheu al 1800 de San Justo en La Matanza

Entre las actividades habilitadas para realizar se encuentra organización, promoción y/o producción de todo tipo de eventos y/o espectáculos musicales, deportivos, artísticos, culturales, sociales y/o recreativos y otra actividad vinculada con la gastronomía, incluida la publicidad, musicalización y promoción de los mismos.

También tienen permitido la explotación de servicios complementarios como alquiler de escenarios, carpas o servicios musicales. Sin embargo, en su origen también solicitaron realizar servicios hoteleros y gastronómicos, la elaboración industrial de alimentos o desarrollar edificios. Entre otros rubros bastante alejados de los escenarios y artistas internacionales que pretendían traer a Rosario como inversiones en la bolsa.

En el boletín 28646 del 2019 de la Provincia de Buenos Aires, Underdog Argentina se constituyó con un capital de 2 millones de pesos y suscribió a Gonzalo Entenza Saavedra como presidente de la SA y a Paolo Del Favero como director suplente. En tanto, el contador público Adrián Bralo aparece como profesional involucrado en la empresa.

Deudas recientes

Un dato no menor de Underdog Argentina y de sus socios es la información que ofrece la central de deudores del Banco de la República Argentina (BCRA). Sólo la sociedad anónima constituida por Entenza Saavedra y Del Favero debe más de 50 millones de pesos al Banco Macro y se encuentra en situación 1.

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Por separado, Entenza Saavedra alcanza una deuda superior a 1 millón de pesos, pero una situación 5, de irrecuperable, con deudas acarreadas desde noviembre de 2024 en Cencosud SA. También registra deudas en Mercado Libre SRL entre diciembre de 2024 y enero de 2026 por montos menores. Por su parte, el italiano Del Favero no mantiene deudas registradas por el BCRA.

Lo curioso de las deudas es que Underdog Entertainment Argentina SA no registró movimientos crediticios hasta julio de 2026, con un fuerte shock en agosto de este año donde contrajo la deuda con el Banco Macro.

Relación con España

Si bien la sociedad anónima Underdog Entertainmet Argentina tiene domicilio fiscal y legal en Argentina, Entenza Saavedra se presenta en su Linkedin como miembro de SFX Events, una empresa con sede en Malaga, España, que nació como Sold Out Productions y tiene los mismos fines que la firma argentina.

De todas formas, las bases de datos y en el Boletín Oficial del gobierno de España no aparece mencionado Entenza Saavedra. Tampoco tiene registrado el periodo de actividad en la empresa española en su cuenta de Linkedin.

Según el propio Entenza Saavedra, con SFX Events fue el encargado de realizar giras de artistas como Jennifer López, Marc Anthony, María Becerra, Divididos y Ciro y Los Persas, entre otros.