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Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

Luego de decir que Franco Colapinto no merecía estar en la Fórmula 1, Lando Norris casi choca en Malasia y lo hizo en Singapur sacando de carrera a su compañero

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

10 de octubre 2026 · 07:55hs
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Lando Norris acaba de provocar el accidente y sacó de carrera a Oscar Piastri en la última vuelta de la sprint en Singapur.

Lando Norris acaba de provocar el accidente y sacó de carrera a Oscar Piastri en la última vuelta de la sprint en Singapur.

Después de haber dicho, sin nombrarlo, que Franco Colapinto no debía estar en la Fórmula 1 tras el accidente de Bakú, Lando Norris lo hizo. En Malasia casi se lleva puesto a su compañero de McLaren detrás de un safety car y ahora en la sprint de Singapur provocó un accidente innecesario en la última vuelta, que produjo el abandono de Oscar Piastri.

“Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, afirmó Norris en caliente, cuando enfrentó a la prensa tras el accidente de Bakú.

“Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”, siguió. Y remató con su famosa frase: "Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, agregó convencido.

Las repercusiones y las disculpas de Lando Norris

Inmediatamente, las repercusiones fueron enormes, al punto que a los ganadores de Azerbaiyán se los consultó sobre el tema y tanto George Russell como Max Verstappen defendieron al argentino.

>>Leer más: Lo que dejó Sepang para Franco Colapinto: una sólida carrera para dejar atrás rápido Bakú

Fue tanta la bola que se armó, que a las 24 horas Norris se disculpó personalmente con Colapinto y lo hizo público en las redes.

En el sitio oficial de la F-1, Norris diría que "Simplemente fui yo, sin decir las cosas correctas y diciendo algunas cosas que no son un reflejo verdadero de mí ni de lo que realmente querría decir en el fondo. Creo que normalmente no me dejo llevar por el calor del momento, pero este fue sin duda uno de los casos en los que creo que sí lo hice”.

Para mí, lo más importante era hablar con Franco sobre ello. Digamos que él es la única persona a la que quería dirigirle algo y por quien me preocupo en esta situación. Y eso fue lo que hice. Ya hablé con él durante el domingo por la noche, en cuanto pude. Y, por supuesto, luego publiqué el mensaje más adelante durante la semana para disculparme y hacerle saber a todos que lo hice, porque también estaba el resto del mundo, con quien siento que tenía una deuda de disculpa”, aseguró entonces.

Colapinto aceptó las disculpas, pero en su humor característico, dijo a Juan Fossaroli que "se pasó como tres pueblos" con las declaraciones.

Lo que pasó en Singapur

¿Y qué pasó después? Ya en la carrera anterior, en el GP de Baréin, en Malasia, mientras todos iban atrás del safety car calentando gomas, Norris aceleró de más y casi se lleva puesto a su compañero Piastri. Tanto fue así, que debió salirse de pista y pasar por la leca para evitar un golpe seguro.

Fue un aviso. Porque en la sprint de Singapur, en el último giro, Norris intentó el sobrepaso a Piastri en la curva 5, fue demasiado optimista, no tuvo espacio para entrar y tocó a su compañero. El australiano debió abandonar cuando iba cuarto y el inglés siguió para arribar finalmente octavo.

>> Leer más: Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

En Bakú, Colapinto bloqueó las gomas mucho antes del impacto con Gasly que a su vez tocó a Norris. Acá el inglés calculó mal y se llevó puesto directamente a su compañero, como pudo pasar en la carrera anterior por un error infantil.

Norris pagó en la práctica aquella manifestación que lo dejó marcado, aunque por supuesto que valieron la disculpas posteriores. No parece casualidad que perdió los estribos en dos carreras seguidas y ahora su error le hizo pagar a su compañero con un abandono innecesario.

Por supuesto, merece seguir corriendo en la Fórmula 1. Ni Piastri lo debe poner en duda. Pero a veces, el pez por la boca muere.

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