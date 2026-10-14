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Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Fue atacada desde una moto. Otra persona que estaba en la cuadra resultó herida en un brazo

14 de octubre 2026 · 23:54hs
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Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Imagen de archivo

Un hombre fue asesinado a balazos en la noche de este miércoles en la zona sur de Rosario, en un ataque que se produjo desde una moto. Otra persona que estaba en la cuadra resultó herida en un brazo.

El ataque ocurrió alrededor de las 20 en Patricias Argentinas al 4300, a metros de Uriburu, en barrio General Las Heras. Dos personas que se desplazaban en moto abrieron fuego contra la víctima, quien recibió al menos un disparo en el pecho.

Al llegar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató que había muerto la persona atacada, de la cual no trascendió la identidad ni la edad.

Un hombre de 37 años que se encontraba en las inmediaciones recibió un balazo en el brazo, fue atendido por los médicos del Sies y trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña.

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