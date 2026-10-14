La Bolsa de Comercio de Rosario cree que El Niño tendrá un impacto "sectorizado" en el campo

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El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?
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Femicidio de rosarina en San Juan: advierten que buscan desviar la investigación
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Estudiantes de la UNR toman facultades: "Somos una generación angustiada"
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"Saber que soy autista me salvó": cuando el diagnóstico llega en la vida adulta
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Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad
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Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda
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Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad
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La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado
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Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?
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La psíquica de mascotas de Milei, en el New York Times, habló de los clones de Conan
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Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe
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Avanza en el Concejo el proyecto de refugios para cadetes de aplicaciones
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Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear
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Apropiación de bebés: reprograman la indagatoria de la partera Dolly
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Granos: el maíz sostiene las ventas y el trigo enfrenta el desafío de la nueva cosecha
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Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y denuncian un crimen
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Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas
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Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia
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Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada