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La Bolsa de Comercio de Rosario cree que El Niño tendrá un impacto "sectorizado" en el campo

El presidente de la entidad, Pablo Bortolato, dijo que la expectativa por el fenómeno climático ha cambiado

14 de octubre 2026 · 21:06hs
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El titular de la institución anticipó que las inundaciones rurales por El Niño no serán un problema generalizado.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El titular de la institución anticipó que las inundaciones rurales por El Niño no serán un problema generalizado.

Atento a los posibles efectos que puede tener El Niño en la actividad agroexportadora, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Pablo Bortolato, consideró este miércoles que no se puede hacer un pronóstico general sobre el impacto en el campo. "Hay que ver las zonas, está anunciado que sería bastante sectorizado", indicó.

En el comienzo de la segunda jornada de la Semana del Clima 2026, el principal representante de la institución consideró que "la expectativa ha cambiado" en cuanto a lo que puede ocurrir hasta finales de enero las lluvias y tormentas. Durante un reportaje en LT8, planteó que el fenómeno "no va a ser tan fuerte como se esperaba" unos meses atrás.

El titular de la entidad vinculada a la producción agrícola reconoció que la discusión sobre El Niño no puede dejarse de lado. Con respecto a las consecuencias en los sistemas hídricos, apuntó: "Ya empezó en el norte del país y creo que lo que se está esperando acá va a ser importante".

¿Cuál es el pronóstico de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre El Niño?

Bortolato planteó que el análisis sobre la situación en Rosario debe despegarse de las imágenes que se difundieron en los últimos días en medios de comunicación. "Lo que estamos viendo es el gran desborde del río Uruguay y del Iguazú. El Paraná también viene muy crecido, pero hasta ahora, los problemas fuertes vienen del otro lado de la provincia de Entre Ríos", concluyó.

La máxima autoridad de la BCR indicó que la llegada de lluvias abundantes y el aumento del nivel del agua en los cauces no es inédito. En este sentido, manifestó: "Después de esas sequías tan grandes, al poco tiempo viene el pico hacia el otro lado".

>> Leer más: Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

El presidente de la institución citó estudios recientes que dan señales de tranquilidad para el negocio agroexportador. En particular, anticipó que la altura del río Paraná "no llegaría a récord histórico" como en otros momentos.

El titular de la Bolsa de Comercio ratificó que el pronóstico hasta principios de 2027 entra dentro de la categoría de "Niño fuerte". Sin embargo, el cálculo sobre el riesgo de anegamientos "es más previsible" que en épocas anteriores. Bortolato incluso se permitió trazar una diferencia en cuanto al impacto de una inundación y una temporada con pocas lluvias. "Me da la sensación de que es menos dañina, como que el agua trae vida. Obviamente, no es nada agradable para el que le toca, pero la sequía da la sensación de que es más desoladora", expresó.

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