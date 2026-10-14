El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

El viernes habría poco cambio en las condiciones y para el sábado se anuncia un descenso en la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 15 de octubre en Rosario una temperatura máxima de 19º, neblinas matinales y algunas chances de tormentas aisladas y chaparrones desde la tarde y hasta la noche.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del sur, un registro de 13º y cielo nublado, mientras que para la mañana se esperan neblinas, vientos moderados del sudeste y los termómetros seguirían marcando 13º. La tarde tiene hasta un 40 por ciento de previsiones de tormentas aisladas con una temperatura máxima de 19º, y en la noche hay algunas probabilidades de chaparrones con una marca de 13º.

El viernes habría poco cambio en las condiciones: cielo mayormente nublado con algunas chances de lluvias aisladas en la mañana, una máxima de 19º y una mínima de 13º.

El sábado estaría mayormente nublado con registros en baja: 16º de máxima y 10º de mínima.

Para el domingo se anuncia un repunte, con cielo parcialmente nublado, la máxima en 18º y la mínima en 9º.

La semana arrancaría con un lunes con una nueva mejora en la temperatura, que estaría entre 20º y 12º. El cielo estaría mayormente nublado.

El martes habría 20º de máxima, 13º de mínima, nubosidad variable y fuertes ráfagas de viento desde la tarde.