Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carruajes tirados por caballos

Ya hay un acuerdo entre el alcalde y la presidenta del Concejo Municipal para que el servicio deje de funcionar a partir de junio de 2028

Nueva York se encamina a terminar con los tradicionales paseos en carruajes tirados por caballos, una de las estampas turísticas de Central Park. Si bien el Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York votará la iniciativa el próximo jueves 22, ya hay un acuerdo entre el alcalde, Zohran Mamdani, y la presidenta del cuerpo legislativo local, Julie Menin, para prohibir esta actividad a partir de junio de 2028.

El pacto contempla una eliminación progresiva de los carruajes y medidas para facilitar la transición de los trabajadores afectados.

La propuesta busca poner fin a los paseos en carruajes tirados por caballos, una actividad cuestionada por organizaciones defensoras de los animales por los riesgos que supone para los equinos en las calles de Nueva York. Los trabajadores del sector se oponen a una prohibición que afectaría a su principal fuente de ingresos.

El debate sobre la continuidad de esta actividad se intensificó tras varios incidentes relacionados con los carruajes, entre ellos la muerte de un turista de dieciocho años de edad en un accidente en Central Park.

El pasado 17 de junio, el turista indio de 18 años Romanch Mahajan paseaba con su familia en uno de los carros cuando el cochero bajó para tomar una fotografía de los pasajeros. Pero el caballo se desbocó, la madre de Mahajan cayó del carruaje y su hijo saltó para intentar ayudarla y se golpeó la cabeza contra el suelo. El carruaje volcó contra otro vehículo y volcó, provocando distintas heridas en los pasajeros. Mahajan murió esa misma noche en el hospital.