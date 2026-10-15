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El Turismo Carretera ya calienta motores en Rosario y además inaugurará la temporada 2027 en el Fangio

En el regreso del TC a la ciudad, el intendente Pablo Javkin anunció que el Autódromo rosarino será la sede que dará el comienzo al próximo año de la categoría

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

15 de octubre 2026 · 15:07hs
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El intendente Pablo Javkin anuncia que el TC estará en Rosario en el inicio de 2027. A su lado

Andrés Mancini

El intendente Pablo Javkin anuncia que el TC estará en Rosario en el inicio de 2027. A su lado, de izquierda a derecha Sebastián Challe, secretario de gobierno, el último ganador Ignacio Faín, Gastón Mazzacane por la ACTC y el presidente del Autódromo Fabián Svegliati.

El Turismo Carretera volverá a Rosario los próximos sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Autódromo Juan Manuel Fangio, por lo que las autoridades presentaron el evento este jueves en la Municipalidad y adelantaron que la ciudad también será sede de la primera carrera del 2027 y marcará el inicio de la nueva temporada.

El próximo fin de semana se correrá la decimotercera fecha del campeonato de Turismo Carretera y tercera de la Copa de Oro, una parada clave para esta temporada, con la que Rosario recuperará su lugar en la categoría más importante de la Argentina.

“La primera carrera del año que viene va a abrir la temporada de TC en Rosario el 14 de febrero”, adelantó el intendente Pablo Javkin en la conferencia de prensa brindada en la Municipalidad, en la que también estuvo presente Gastón Mazzacane, vicepresidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y expiloto de la Fórmula 1.

El Turismo Carretera llegará a Rosario el 24 y 25 de octubre.

El Turismo Carretera llegará a Rosario el 24 y 25 de octubre.

El regreso del Turismo Carretera a Rosario

Cabe destacar que el autódromo rosarino lleva siete años sin recibir carreras de la principal categoría nacional, desde su última edición en la temporada 2019 donde se impuso Matías Rossi como vencedor.

>> Leer más: Turismo Nacional en San Martín de Mendoza: dos finales bárbaras que pronostican un cierre de año incierto

“Es lo que venimos trabajando con la ACTC. No es la vuelta de una carrera, vuelve el TC a Rosario para quedarse e integrarse al circuito”, aseguró Javkin ante los medios de la ciudad.

A su vez, el intendente le habló directamente a Ignacio Faín, piloto de 21 años que hace apenas unos días se quedó con su primer triunfo en el Turismo Carretera a bordo del Torino Nueva Generación del equipo Trotta Racing en San Nicolás, y le advirtió: “Aprendete bien el circuito que tenés chances ahora en octubre y después en febrero”.

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