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A Franco Colapinto se le quedó el Alpine cuando iba atrás del safety car: abandono en la sprint

Mientras iba atrás del safety car, el argentino abandonó por un problema técnico, aún no especificado. Accidentada sprint en Singapur

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

10 de octubre 2026 · 07:24hs
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El Alpine quedó detenido y la sprint se terminó rápido para Franco Colapinto en Singapur.

El Alpine quedó detenido y la sprint se terminó rápido para Franco Colapinto en Singapur.
Franco Colapinto duerme en el cockpit del Alpine

Franco Colapinto duerme en el cockpit del Alpine, debajo del gacebo de la recta principal de Singpaur. La sprint, demorada.

Franco Colapinto abandonó la sprint del GP de Singapur mientras iba atrás detrás del safety car por el accidente de George Russell. Aún se desconocen las causas de la detención. Ganó Max Verstappen y en la última vuelta el campeón Lando Norris sacó de carrera a su compañero de McLaren, Oscar Piastri. Pierre Gasly terminó 9° y tampoco el otro Alpine sumó, aunque espera una posible sanción al campeón del mundo, que pudo retomar y finalizó 8°. La clasificación, pactada para las 10, se demorará una media hora.

"Desgraciadamente, en la carrera sprint, el auto de Franco se paró en la curva 14. El equipo perdió todos los datos y la comunicación con el coche y necesitamos esperar a recuperarlo para entender lo que ha pasado", expresó rápidamente el equipo Alpine en un comunicado.

"Un problema del auto ajeno a nosotros", dijo Colapinto ante los medios, sin saber bien qué había pasado. "Esperemos arreglarlo en clasificación"

Un mal resultado para Alpine, ya que no solo Colapinto abandonó cuando tranquilamente podía haber sumado, sino que Pierre Gasly perdió la posición de puntos que tenía al momento de relanzar, lo pasaron los dos Haas y el Audi de Hulkenberg, y tampoco pudo cosechar, pese a que por el toque de los McLaren en la última vuelta, finalizó 9°.

Solo puede salvarlo alguna penalización a Norris, que fue el que provocó el accidente.

Gasly venía además detrás de Liam Lawson cuando se relanzó, pero no solo perdió el contacto, sino que el Racing Bulls iba a ser 7° pero por el accidente mencionado quedó 5°, sumando 4 puntos y alejándose el equipo 26 unidades de Alpine.

>> Leer más: Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

Qué pasó en la sprint de Singapur

La lluvia empezó a caer unos diez minutos antes de largar y ya la FIA hizo demorar la largada. De nuevo, parece que esta Fórmula 1 está empecinada en no dejar ver a los pilotos andando bajo el agua o que se usen las gomas de lluvia extrema, que se llevan a cada circuito de paseo. Jamás se usan.

Finalmente, a las 6.30 los autos partieron detrás del auto de seguridad, con sectores mojados y otros secos. Todos con gomas intermedias para dos vueltas detrás del safety car.

En la largada, Colapinto había superado a Gasly pero lo dejó entrar en la segunda curva para evitar un accidente. Eso lo dejó desarmado en las curvas siguientes y perdió dos posiciones, con Bearman y Hulkenberg.

Bearman largó muy bien y llegó al 9° puesto, delante del francés, ya que Hadjar lo hizo mal y perdió posiciones. Pero al entrar a la recta principal Russell tocó el pianito y perdió el control del Mercedes. El auto se le descontroló, pegó de un lado, cruzó la pista y quedó del otro lado, en una situación peligrosa que todos esquivaron.

Russell había superado a Verstappen y lideraba, pero debió entrar el safety car. También Lance Stroll abandonó tras tocarse con Checo Pérez y lo mismo Hadjar, con problemas técnicos.

Al toque, el golpe de escena, con Colapinto parando el Alpine mientras iba atrás del safety car en el 11° puesto por un problema técnico, el primero que padece en una carrera.

En el relanzamiento, Bearman superó a Gasly y lo bajó al 9° lugar, mientras Bortoleto y Bottas se sumaron a los numerosos abandonos, quedando solo 15 autos en pista al llegar al giro 8. El brasileño se tocó con Albon.

También se investigó a Lindblad, que se fue de pista y volvió retrocediendo de contramano.

Gasly, en tanto, perdió otras dos posiciones con Hulkenberg y Ocon, bajando al puesto 11. Se tocó con el alemán, se tuvo que ir de pista y ahí perdió. La FIA consideró que lo pasó bien.

Adelante, Verstappen, las Ferrari de Hamilton y Leclerc, los McLaren de Piastri y Norris, y el Mercedes de Antonelli se estabilizaron en los seis primeros lugares mientras la pista se iba secando y las gomas intermedias a sufrir.

A 5 vueltas del final, Albon abandonó también por lo que quedaron ocho autos en pista y así se fue diluyendo la sprint sin mayores novedades, hasta la última vuelta cuando Norris intentó pasar a Piastri, lo tocó y lo sacó de la carrera.

El campeón del mundo retrocedió hasta el octavo lugar, ya que pudo volver pero lo pasaron Lawson, Bearman y Hulkenberg. En ese último giro, Gasly dio cuenta de Ocon y finalizó 9°, esperando una posible sanción al inglés que provocó el accidente, para sumar un punto.

Ganó Verstappen, con las Ferrari completando el podio.

>>Leer más: Lo que dejó Sepang para Franco Colapinto: una sólida carrera para dejar atrás rápido Bakú

Qué pasó en la clasificación de la sprint de Singapur

Qué pasó en la FP de Singapur

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