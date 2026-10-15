Qué dijeron los responsables de que el TC vuelva a Rosario y el ganador en la última de San Nicolás

El intendente Pablo Javkin y el presidente del autódromo Fabián Svegliati detallaron entretelones del regreso del TC y la fecha de 2027, Gastón Mazzacane avaló por la ACTC e Ignacio Faín se ilusiona con ser local en el Fangio

El intendente Pablo Javkin anuncia que el TC estará en Rosario en el inicio de 2027. A su lado, de izquierda a derecha Sebastián Challe, secretario de gobierno, el último ganador Ignacio Faín, Gastón Mazzacane por la ACTC y el presidente del Autódromo Fabián Svegliati.

Los autos en la grilla, la multitud en las tribunas, cielo plomizo. Así se vivió la histórica jornada del 5 de mayo de 2019, con el TC en Rosario. Ahora, el 24 y 25 de octubre se corre en el Fangio la tercera fecha de la Copa de Oro y se anunció que el 2027 se empieza ahí también.

No fue una conferencia de prensa más de la presentación de una carrera. Esta vez en el Salón Carrasco de la Municipalidad se respiraba otra atmósfera. Es que no sólo se iba a hablar de lo ya sabido, el regreso del TC para el próximo 24 y 25 de octubre, en la tercera fecha de la Copa de Oro, sino que había sorpresas. Y eso fue el anuncio de que el Turismo Carretera inaugurará su temporada 2027 en Rosario . Golazo.

Por eso había rostros de satisfacción, en la máxima autoridad de la ciudad, en la máxima del autódromo y la que llegó en representación de la ACTC, como la del último ganador en el Turismo Carretera. Que como un guiño del destino, consiguió nada menos que su victoria bautismal a pocos kilómetros de Rosario, en San Nicolás, y además es santafesino: Ignacio Faín, de Villa Minetti.

Y como si eso fuera poco, tampoco se dejó entrever otra gran ilusión: la posibilidad de que el Turismo Carretera mantenga su fecha en la Copa de Oro. Dos fechas en Rosario en el año no serían una utopía, de acuerdo a lo que manifestaron los protagonistas de la presentación.

El 5 de mayo de 2019 fue un día inolvidable. Ahí Matías Rossi con el Ford de vieja generación inscribiría su nombre como el primer ganador en el Fangio, ante una multitud que copó el autódromo y seguramente repetirá en poco menos de diez días. Todo pinta de fiesta tuerca y así lo manifestaron en la rueda de prensa.

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Pablo Javkin: "Estoy muy feliz por recuperar el TC"

_En unos días seguramente miles de rosarinos van a estar en el autódromo para volver a ver el regreso del TC. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Seguís el automovilismo?

_Sí, lo vivo porque lo sigo y lo vivo como intendente porque desde mayo del '19 que no teníamos Turismo Carretera en la ciudad, así que pudimos recuperarlo. Estoy muy feliz por eso, era una meta que teníamos. Lo queríamos hacer de modo tal de que dure, entonces se hicieron obras, se hizo todo un trabajo en el autódromo durante dos años. Esas obras se cumplieron y bueno, ahí tenemos a la mejor categoría de la Argentina en el autódromo 23, 24 y 25 de octubre, y el inicio del calendario del año que viene en Rosario también en febrero, así que estamos muy contentos por eso.

_¿Y cómo vivís también la previa de la carrera? ¿Vas a estar presente? ¿Va a haber show?

_Sí, obvio, obvio. Aparte va a haber de todo. Yo invito a la gente a que vaya, no solo a lo que tiene que ver con el Turismo Carretera, sino también toda una serie de actividades complementarias con sorpresas, con autos históricos, con espectáculos musicales. Vamos a vivir un gran fin de semana, acordate.

_Además se corre en instancias decisivas, se trajo una competencia por la Copa de Oro. ¿Ahora el objetivo es que el autódromo quede como un escenario constante?

_El autódromo lo va a ser. Ya tenemos dos fechas por delante y vamos a seguir, así que muy contentos de que la ciudad se consolide como una plaza de eventos deportivos y culturales únicos para que la gente nos visite y para que podamos crear trabajo, que es la prioridad que tenemos.

El intendente Pablo Javkin anuncia que el TC estará en Rosario en el inicio de 2027. A su lado, de izquierda a derecha Sebastián Challe, secretario de gobierno, el último ganador Ignacio Faín, Gastón Mazzacane por la ACTC y el presidente del Autódromo Fabián Svegliati. Andrés Mancini

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Fabián Svegliati, presidente del Autódromo: "Hicimos todo"

_¿Cómo se prepararon? ¿Qué obras hicieron para volver a tener la categoría y con dos carreras tan pronto también?

_Nos preparamos mucho. Realmente había una gran intención de Pablo Javkin, que nos dijo la idea de volver a tener el TC en Rosario, que es la máxima categoría del país. Empezamos a principios de año del 2026 trabajando con la parte técnica, qué obras nos pedían y qué obras había que ir haciendo para adecuar el autódromo. Nos habíamos puesto metas en cada actividad del año para tener una realizada; se fueron cumpliendo en tiempo y forma y eso mostró una gran confianza para la gente del Turismo Carretera en que nosotros podíamos estar a la altura de hacer una carrera de este tipo.

"Se fueron manteniendo charlas entre Hugo Mazzacane, Pablo Javkin y yo, y hemos tenido la suerte de tener el autódromo terminado en todo lo que es seguridad, en la parte de pista y trabajo técnicos. Hemos confirmado y ha salido esta fecha que por ahí a veces no la esperábamos —sí esperábamos las TC Pick Up y plantear un 2027—, pero cuando nos dijeron que estaba esta posibilidad, tanto Pablo como nosotros nos pusimos a trabajar en eso y se dio".

"Hoy ya es una realidad. Siempre estuvo el planteo de que no sea una sola fecha, sino que venga para quedarse. Ya tuvimos la alegría de poder confirmar la apertura del año que viene, el 14 de febrero. Queremos y creemos que esto va a ser una gran fiesta, que el público va a acompañar y eso nos va a poder permitir ir un poquito más allá y, aparte de tener la apertura, conservar la fecha de la Copa de Oro para el 2027".

_¿Esperan entonces que sea un éxito con miles de personas también en el autódromo?.

_Sí, creemos que sí, porque hay una gran venta anticipada de tickets y mucha expectativa, mucha gente llamando, así que creemos que va a ser un gran espectáculo.

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Gastón Mazzacane: "Rosario es fecha confirmada para 2027"

_¿Qué representa para la ACTC recuperar una plaza como Rosario, donde se vive tan fuerte el automovilismo también?

Gastón Mazzacane: Representa muchas cosas y muchos valores porque nosotros hemos corrido aquí en el 2019, la pista se ha remodelado en ese entonces para que venga el Turismo Carretera y se ha hecho una extensión necesaria. En función de eso, por cuestión de calendario no pudimos volver. Tratamos de destrabar el calendario como para poder volver a tener a Rosario dentro de las posibilidades con nuevos trabajos y nuevas obras. Vinimos con las TC Pick Up y eso nos abrió las puertas, por supuesto, para darle una fecha de TC de este 2026 a Rosario.

_Ahora anunciaron que vamos a arrancar la temporada que viene con Rosario. ¿Cómo se preparan para el próximo año también?

_Nosotros como ACTC tratamos de definir los calendarios entre noviembre y diciembre. Las fechas posibles prácticamente están, pero lo que no están son los escenarios y tratamos, como bien dije recién antes de fin de año, de poder tener las primeras tres, cuatro o cinco fechas con los escenarios confirmados, y Rosario es uno de ellos.

_¿Cómo viven esta previa?

_En la previa, yo creo que es con el trabajo de las autoridades, que es mucho, porque podés anunciar la carrera con anticipación, le das la posibilidad al público para que sepa que está confirmada la fecha, le das la posibilidad al espectador de que haga su compra de tickets con anticipación. La verdad es que eso es un buen trabajo. No es que cambiamos un escenario por otro y de la nada aparece Rosario, entonces eso genera mucha más expectativa.

Ignacio Faín sonríe ante la palabra del presentador, Juani Botalo. Andrés Mancini

El último ganador del TC, Ignacio Faín

_Hace apenas unos días te tocó sumar tu primera victoria también en TC. ¿Cómo lo viviste y cómo te preparás también para venir a Rosario?

_Un gusto estar hablando con vos y agradecerte por la entrevista. Contento la verdad, más que nada por tener de vuelta en la provincia, en esta ciudad tan hermosa como es Rosario, y por toda la gente que se espera y poder disfrutar en familia y con amigos. En cuanto a lo personal, obviamente trabajando, como vos decís venimos de una victoria, así que hay que seguir estando ahí en los puestos de vanguardia.

_¿Sos de Villa Minetti, lo vas a vivir medio como una carrera local, lo vas a vivir desde un lado personal también?

_Sí, estoy bastante lejos de Rosario, pero soy de la provincia, soy santafesino y me siento local. Creo que la gente se hace sentir también y nos va a hacer sentir a todos los santafesinos como locales.

_¿Cuáles son tus expectativas, estás para pelear la Copa?

_Estamos muy cerca en la copa, así que hay que seguir por este camino. El TC es muy difícil, requiere de un montón de variables que se alineen para el buen funcionamiento, así que hay que tratar de minimizar los riesgos y seguir ahí peleando.