Movistar transferirá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los chips, los números y los abonos

Telecom aceptó una oferta de 450 millones de dólares de Metrotel, que comenzará a operar con la marca Tuenti. El traspaso será gradual y alcanzará a millones de líneas móviles.

El mercado de la telefonía celular en Argentina está a punto de experimentar una de sus mayores transformaciones. Unos seis millones de clientes de Movistar pasarán a la nueva Tuenti, que dejará de funcionar únicamente como una alternativa de telefonía prepaga para convertirse en la marca comercial de un nuevo operador con alcance nacional. La operación tendrá impacto sobre millones de usuarios, que deberán acostumbrarse a una nueva compañía sin haber solicitado el cambio.

La novedad se confirmó este miércoles, cuando Telecom Argentina aprobó una oferta de 450 millones de dólares presentada por Metrotel para adquirir una importante cartera de clientes y activos de telecomunicaciones . La operación forma parte de las condiciones impuestas por las autoridades de Defensa de la Competencia para permitir la compra de Telefónica, propietaria de Movistar, por parte de Telecom.

El acuerdo contempla la transferencia de 6.005.425 clientes de telefonía móvil y 211.566 abonados de internet residencial, además de infraestructura y derechos de uso de espectro radioeléctrico. De esta manera, Metrotel se prepara para competir con Personal y Claro utilizando una marca que ya es conocida en el mercado argentino: Tuenti.

Para los usuarios, la principal pregunta es qué sucederá con sus líneas y los servicios que tienen contratados. Si bien las empresas prevén una transición gradual destinada a garantizar la continuidad de las comunicaciones, todavía faltan pasos para concretar definitivamente la transferencia.

Qué pasará con los clientes de Movistar que pasen a Tuenti

El cambio de operador no significa que los seis millones de clientes deban abandonar inmediatamente sus planes ni contratar un nuevo servicio. Lo que se proyecta es una migración progresiva de las líneas comprendidas en la operación.

Según la información difundida sobre el proceso, los usuarios alcanzados recibirán comunicaciones de Movistar y posteriormente de Tuenti, en las que se les explicarán los detalles de la transición.

La intención es que el cambio resulte lo menos perceptible posible para quienes utilizan sus celulares diariamente. Los acuerdos incluyen herramientas para mantener los servicios activos mientras Metrotel incorpora la cartera de clientes y desarrolla su propia estructura operativa.

Un aspecto central es la conservación del número telefónico. Los usuarios podrán mantener sus números actuales, por lo que el cambio de empresa no supone, en principio, tener que informar un nuevo contacto a familiares, amigos o compañeros de trabajo.

También se prevé que la migración se lleve adelante sin necesidad de realizar trámites presenciales. De todos modos, el procedimiento técnico definitivo y las instrucciones para cada tipo de línea deberán ser comunicados oficialmente.

La transferencia no se concretará de un día para el otro. Aunque algunas versiones periodísticas señalan que los primeros movimientos podrían comenzar próximamente, la documentación presentada por Telecom todavía no establece un cronograma definitivo para la migración de todos los clientes.

¿Los clientes de Movistar deberán cambiar el chip del celular?

Una de las principales dudas está relacionada con las tarjetas SIM, conocidas habitualmente como chips, que permiten conectar los teléfonos con las redes móviles.

El esquema de transición informado apunta a que los usuarios puedan seguir utilizando sus líneas sin interrupciones y sin necesidad de concurrir personalmente a una sucursal para realizar el traspaso.

No está confirmado, sin embargo, que todos los clientes puedan conservar indefinidamente su chip actual. Esa precisión dependerá de las condiciones técnicas de la migración y de las comunicaciones oficiales de las compañías.

Por ese motivo, los usuarios no necesitan cambiar ahora sus tarjetas SIM por iniciativa propia ni iniciar una portabilidad individual solamente por el anuncio de la operación.

Es importante diferenciar este procedimiento extraordinario de una portabilidad tradicional. Actualmente, una persona que decide por su cuenta pasar de Movistar a Tuenti debe realizar un trámite y, según la modalidad elegida, utilizar un chip o una eSIM de la nueva compañía.

En cambio, la transferencia masiva que prepara Metrotel forma parte de una reorganización empresarial que involucra millones de líneas y acuerdos específicos para sostener el servicio.

Qué ocurrirá con los abonos de Movistar y las facturas

Otro interrogante importante es qué pasará con los clientes que actualmente pagan un abono mensual de Movistar.

La nueva Tuenti tendrá una estructura comercial diferente de la que caracteriza a la marca en la actualidad. Hasta ahora, Tuenti se posicionó principalmente como un servicio de telefonía prepaga y digital, en el que los usuarios compran paquetes de datos, llamadas y mensajes sin necesidad de contratar un abono mensual tradicional.

Pero la nueva compañía recibirá millones de clientes provenientes de Movistar, incluidos usuarios que tienen planes con factura, por lo que deberá administrar modalidades de contratación diferentes de las que históricamente identificaron a Tuenti.

El proyecto comercial apunta a ofrecer planes sencillos y una atención fuertemente digital, aunque todavía no se anunció un cuadro tarifario definitivo para todos los clientes transferidos.

Por el momento, no hay información oficial que permita afirmar que los usuarios perderán sus beneficios actuales o que serán trasladados obligatoriamente a planes prepagos. Tampoco se confirmaron nuevas tarifas derivadas del cambio de operador.

Lo previsto es que la transición preserve la continuidad del servicio y de las relaciones comerciales, mientras se instrumentan los contratos entre las empresas.

Para los usuarios, lo recomendable es continuar pagando sus facturas por los canales habituales hasta recibir instrucciones oficiales. Cualquier modificación en la empresa que factura, las condiciones del plan o los medios de pago deberá ser comunicada por los operadores. El Cronista+1

Cómo saber si tu línea de Movistar pasará a Tuenti

La operación alcanza a una cartera determinada de clientes, por lo que no necesariamente todos los usuarios de Movistar pasarán al nuevo operador en las mismas condiciones o al mismo tiempo.

De las 6.005.425 líneas móviles incluidas en el acuerdo, 4.002.013 corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), mientras que las restantes 2.003.412 se distribuyen en otras regiones del país.

Para los clientes de Rosario y el resto de la provincia de Santa Fe, también existe la posibilidad de quedar comprendidos en la migración, aunque por el momento no se informó cuántas líneas santafesinas integran el paquete ni cuáles serán las primeras localidades alcanzadas.

La forma más directa de conocer la situación de cada usuario será a través de las comunicaciones personales que envíen las compañías.

Hasta que se difunda un mecanismo oficial de consulta, no hay una herramienta pública específica que permita determinar, ingresando un número de teléfono, si esa línea forma parte de los seis millones de clientes que serán transferidos.

Por qué Movistar debe ceder seis millones de clientes

La explicación de esta operación se remonta a febrero de 2025, cuando Telecom Argentina adquirió la filial local de Telefónica por aproximadamente 1.245 millones de dólares.

La compra significó que dos de las principales marcas de telefonía móvil del país, Personal y Movistar, quedaran bajo el control de un mismo grupo empresarial.

La integración generó objeciones de las autoridades encargadas de controlar la competencia, debido al riesgo de que una sola compañía concentrara una proporción demasiado elevada del mercado argentino de telecomunicaciones.

Según los datos considerados por la autoridad de competencia, Claro tenía una participación del 41,8% del mercado móvil, Personal del 33,8% y Movistar del 24,4%. La combinación de las dos últimas habría ubicado a Telecom cerca del 58%.

Para evitar esa concentración, las autoridades exigieron que Telecom se desprendiera de una parte significativa de los clientes, junto con espectro radioeléctrico e infraestructura suficiente para permitir el funcionamiento de otro operador.

La elegida para adquirir esos activos fue Metrotel, que recibió la aprobación del Tribunal de Defensa de la Competencia como compradora de los paquetes comprendidos en la desinversión.

Quiénes son los nuevos dueños de Tuenti en Argentina

La nueva etapa de Tuenti estará bajo la gestión de Metrotel, cuya estructura accionaria también atravesó modificaciones.

La empresa pasó a estar controlada por dos fondos de inversión. Nippur Fiber Holdings LLC, vinculado a Luis Blaquier y Sebastián Caputo, tendrá el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante corresponderá al fondo Beacon LLC, relacionado con el empresario Ralph Booth.

Esta nueva composición accionaria acompañará la transformación de Metrotel en una compañía con presencia en el mercado de telefonía móvil, además de sus actividades tradicionales vinculadas con la conectividad y la fibra óptica.

La operación incluye una licencia de uso exclusivo de la marca Tuenti en Argentina, lo que permitirá aprovechar el reconocimiento comercial de un nombre que ya lleva años presente en el país.

Tuenti nació en España en 2006 como una red social dirigida principalmente a jóvenes. Telefónica adquirió una participación mayoritaria en 2010 y posteriormente convirtió el nombre en una marca de telefonía móvil orientada a servicios económicos y digitales.

En Argentina se consolidó como una alternativa prepaga, caracterizada por la contratación de paquetes de datos y una atención canalizada principalmente a través de internet.