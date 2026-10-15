La Capital | Ovación | campeón

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

"Esto es mi vida", sostuvo el multicampeón José "Pepe" Basualdo, quien recordó que su papá no jugaba al fútbol sino a las bochas, y rememoró aquellos torneos con amigos en los que lucían camisetas blancas de dormir con números pintados

Luis Castro

Por Luis Castro

15 de octubre 2026 · 06:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
El potrero te da muchas cosas. Lamentablemente ahora casi que desapareció

Producción para LA CAPITAL/ Andrés Mancini

"El potrero te da muchas cosas. Lamentablemente ahora casi que desapareció, pero te da muchas enseñanzas", sostuvo Pepe antes del partido en el torneo amateur.
De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

Basualdo junto a sus compañeros de equipo

Basualdo junto a sus compañeros de equipo, Parquefield.

Sábado al mediodía, sol a pleno y jornada especial para el fútbol con amigos. Toda la trayectoria, logros deportivos, títulos, canchas colmadas e hinchas coreando su nombre quedaron atrás para José "Pepe" Basualdo. Ahora es el momento de volver a las raíces, jugar por diversión pero siempre con la rabia y el fin de ganar como si se tratara de la final del mundo. A los 63 años y con un trajín intenso, lo importante está en correr, trotar y llenar el alma de alegría acariciando una pelota. "Esto es mi vida", dice Pepe al borde de una de las canchas de Bancos y Seguros, en la zona oeste de Rosario y donde convoca a centenares de proyectos o intentos de futbolistas y otros que lograron serlo. "Fui una persona privilegiada, pero no pensaba que iba a ser jugador. Me encantaba y vivía pensando en el fútbol", sostuvo el exvolante que compartió varios años nada menos que con Diego Armando Maradona, jugó los mundiales de Italia y Estados Unidos y fue campeón con V y B.

Basualdo llegó a la hora pautada y en la previa al encuentro que iba a disputar su equipo Parquefield en el torneo de veteranos. "¿Vas de titular o al banco?", fue la pregunta inicial y que tuvo una respuesta contundente. "No, voy de entrada. Si no me enojo y no vengo más", bromeó mientras sus compañeros repartían las camisetas con los colores verde y blanco. "¿Qué es de tu vida?", fue la consulta para el inicio de la charla para el ciclo de La Capital. "Mi vida cambió como siempre pasa, a veces es una mujer y es la que me trajo para vivir en Funes. Hace dos o tres años que estoy instalado en esta zona y la paso muy bien".

"Volví otra vez a la tranquilidad -agregó- después de estar en Buenos Aires. Hice mi búnker en esta zona, hago los eventos, clínicas y me mantengo activo con todo eso".

>>Leer más: Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

"También juego al fútbol ya que esto es mi vida. Charlo mucho con los muchachos, algunos jugaron sólo en el barrio, otros quisieron hacerlo de manera profesional, pero la típica: se rompieron los meniscos, la rodilla. Hay muchas historias en estos campos y son lindas contarlas. En mi caso fui una persona privilegiada y agradecido de este ambiente", relató un Pepe relajado, atento y con ganas de contar parte de su notable historia.

-¿Vos tenías pensado ser jugador o no?

-No. Mi papá jugaba a las bochas y mi mamá era ama de casa. Mi viejo trabajaba en una fábrica de Dálmine. ¿Cómo se me pegó el fútbol? No lo sé, pero me encantaba tanto que estaba todos los días jugando, incluso me escapaba de mi casa. Cuando mi mamá me encerraba para dormir la siesta, me iba por la ventana. Cuando volvíamos estábamos transpirados, ¿Qué hacíamos? Íbamos a la casa de un amigo y con el secador de pelo nos secábamos la transpiración. La ropa la dejábamos de una señora que lavaba todo. Estaba el club Villa Dálmine, pero no pensábamos en eso. Sólo queríamos divertirnos. No presagiaba hacer otra cosa que no sea jugar al fútbol. Era ir al campito, jugar en el potrero con mis amigos. Teníamos una cancha media rara porque era una ochava, casi triangular, ja. Después los vecinos del barrio nos hicieron los arcos.

-A partir de ahí surgían los torneos barriales.

-Claro. ¿Cómo armamos el equipo? ¿Cómo es jugar un campeonato y tener que llevar las camisetas? No teníamos un peso, así que usábamos las blancas de dormir, algunos con mangas largas otros cortas y al número se lo dibujábamos. Viajábamos a Zárate, que está a 6 kilómetros, todos juntos en colectivo. Teníamos la abuela de un amigo que vivía en esa ciudad y nos quedábamos en su casa. Nos daba de comer. Nosotros llevábamos un sándwich, pero nos hacía una olla de arroz con albóndiga que raspábamos con el pan del hambre que teníamos, ja. Siempre con aspiraciones de ganar algún torneo y, sobre todo, disfrutar.

>>Leer más: La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

El día que Bilardo apareció en Campana

-Mencionaste a Villa Dálmine, donde después jugaste. Y lo que es el destino que Carlos Bilardo te fue a ver.

-Es cierto. No sabía que iba a verme. Después me contaron que había estado Bilardo viendo el primer tiempo, pero entré en el segundo. Él iba a Rosario a ver Central y San Lorenzo. Cuando no lo vi pensé que había sido una mentira, pero después con el tiempo tuve la oportunidad de encontrarlo y le pregunté: "¿Usted estuvo por Campana?. Y me dijo: "Sí, estuve por todos lados. A vos te seguimos desde que empezaste a asomar. Te fuimos siguiendo, pero el tema es que para jugar en la selección hay que estar en primera división". En ese entonces jugaba en el ascenso. Estando en Mandiyú me convocó.

-Vos ganaste todo con Boca y Vélez, ¿qué es lo que más recordás de toda tu trayectoria? ¿Qué es lo que te quedó marcado además de la selección?

-Es difícil mencionar porque cada cosa, cada lugar, cada equipo, cada entrenador, cada amigo, todo tiene su historia, su momento. Todo me ha aportado en mi carrera. Es como responder cuando te preguntan "¿con qué técnico te quedás?". Yo tuve muchos buenos, incluso en el ascenso. Algunos no eran tan buenos, pero... jaja. Eran psicológicos, te hablaban, te metían y hay otros que no y te enseñaban. Quizás un momento para resaltar es cuando debuté en Villa Dálmine porque salí de un potrero a jugar en una cancha profesional. El técnico me dijo: "Jugá igual que en el potrero". ¿Qué tiene de bueno el potrero? Que ahí no tenés una ubicación, andás por toda la cancha. Eso es lo que hizo el entrenador, me dejaba andar. Tiempo después, cuando me iba haciendo profesional, me fueron ubicando. Te cuento algo. Lo que me pasaba era que me gustaba jugar con el equipo menos dúctil. Y cuando ganábamos lo hacíamos ante los que eran considerados mejores. Quizás inconscientemente siempre me estaba probando.

>>Leer más: Qué es de la vida de Ricardo Giusti: un trágico accidente, Maradona, Bilardo y el fútbol en su pueblo

-¿Siempre jugaste de volante o probaste en otra posición?

-Siempre de volante, siempre, izquierda, derecha... El potrero te da muchas cosas. Lamentablemente ahora casi que desapareció, pero te da muchas enseñanzas.

-Compartiste mucho tiempo con Maradona y se dice que tu mamá no lo quería.

-Es cierto. Mi mamá lo miraba en la televisión y Diego siempre protestaba, criticaba todo. Entonces decía: "¿Por qué habla así? ¿Por qué critica?". Yo le decía: "Mamá, vos no conocés la historia". En Italia 90, cuando pasamos al anfitrión e íbamos a jugar las definiciones, nos permitieron que entraran los familiares. Yo había invitado a mis viejos al Mundial en agradecimiento al apoyo que me dieron en mi carrera. Como siempre hacía, Diego saludó a todos y cuando le presenté a mi mamá le dije: "Ella es Marta, mi mamá que te odia". Ahí Maradona empezó a decirle que no lo odiara,. que no le diera bola a la prensa y esas cosas. Mi mamá se iba derritiendo. Después de ese día sacó mi foto y puso la de Diego, ja.

-Eso tenía Maradona, que lo podías criticar pero era magnético.

-Impresionante. Yo veía a alguien que estaba hablando mal de él, pero cuando aparecía cambiaba su manera de pensar. Una atracción notable. Como dicen ahora, "un aura increíble". Uno lo veía y lo quería cuidar, pero no dejó que lo hicieran.

>>Leer más: Mario Kempes: "Los campeones del 78 nos sentimos olvidados por la dirigencia"

-Es increíble que en Argentina hayamos tenido tenido a Maradona y ahora a Messi...

-No hay que dejar de lado a Marito Kempes. Viví los tres mundiales y lo que fue Mario para nosotros es terrible. Obviamente, también tenía un equipo, pero lo de él fue impresionante. Después vino Diego en el 86 y Messi en 2022. Tenemos que agradecer que tuvimos tres "10" impresionantes. Nos dieron la mano para ganar los mundiales y la gente mezcla, lo rito, la dictadura y no tiene nada que ver. La cancha es la cancha, se juega ahí. Cuando se entra a una todo se olvida, de las Malvinas, de la dictadura y todo eso. No mencionar el Mundial del 78 es muy triste, me duele mucho porque la verdad que los jugadores hicieron un esfuerzo grande para salir campeones.

- La final ante España, ¿te resultó rara? ¿Pasó algo o no?

-Nosotros siempre tuvimos rumores: lo de Diego por cómo salió, ¿de quién fue la culpa? Después lo del Mundial Italia 90, donde eliminamos al local y dijeron: "La copa igual se queda en Europa por Alemania". Entonces también teníamos esa presión, ahora en el último Mundial era que echaban a Argentina, la desafiliaban... Pienso que hubo un partido que Argentina dejó la vida contra Inglaterra. Quizás por todo lo que se decía, por su entorno, por las Malvinas... Hicieron un desgaste muy grande y después, lamentablemente, se pagó contra España. Se perdió en la cancha.

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
Enzo Copetti y Marco Ruben volvieron a convertir después de mucho tiempo. Una gran noticia para Central.

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Pepe en plena acción en el torneo de Bancos y Seguros.

"A Maradona lo sacaron del Mundial; teníamos un equipazo"

Rosarina. El Club del Gran Rosario, dirigido por Pablo Castella derrotó a Social Lux en Ludueña y logró el ascenso a la Primera A 2027.   

Asociación Rosarina de Fútbol: Club del Gran Rosario ascendió al círculo superior

La marca. Tras el partido ante Champagnat, Santiago luce la camiseta conmemorativa de los 250 partidos disputados.

Rugby: Santiago Casals, 250 batallas en el pecho y el legado de Tatá en las venas

Las más leídas

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Acuamación de mascotas: la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Lo último

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

La comisión de Servicios Públicos convocó al sector taxista, que expresó su amplio rechazo a la legalización de Uber y DiDi

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles
Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Por Gonzalo Santamaría
Zoom

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

El trigo avanza en buenas condiciones, aunque crece la presión de enfermedades
Agro

El trigo avanza en buenas condiciones, aunque crece la presión de enfermedades

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Acuamación de mascotas: la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Ovación
Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

A Maradona lo sacaron del Mundial; teníamos un equipazo

"A Maradona lo sacaron del Mundial; teníamos un equipazo"

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

Policiales
Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

La Ciudad
Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir
La Ciudad

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carros tirados por caballos
Información general

Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carros tirados por caballos

El Salvador exporta el modelo Bukele: Costa Rica estrena una megacárcel
El Mundo

El Salvador exporta el "modelo Bukele": Costa Rica estrena una megacárcel

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio
Zoom

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto
La Ciudad

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan
Política

Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de depredador sexual implacable
Zoom

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de "depredador sexual implacable"

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses
Economía

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe
Economía

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?
La Ciudad

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación
Policiales

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación

Estudiantes de la UNR toman facultades: Somos una generación angustiada
La Ciudad

Estudiantes de la UNR toman facultades: "Somos una generación angustiada"

Saber que soy autista me salvó: cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Por Florencia O’Keeffe
Salud

"Saber que soy autista me salvó": cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Por Facundo Borrego
Política

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda
Negocios

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad
La Ciudad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado
Policiales

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

La psíquica de mascotas de Milei habló en el New York Times de los clones de Conan
Política

La psíquica de mascotas de Milei habló en el New York Times de los clones de Conan

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos
La Ciudad

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos