La Capital | Zoom | Juicio

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de ser un "depredador sexual implacable"

Seis mujeres lo denunciaron por violación y agresión sexual. Él negó todas las acusaciones

14 de octubre 2026 · 19:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de ser un depredador sexual implacable

Russell Brand se comportó como un "depredador sexual implacable” cuando agredió a seis mujeres a lo largo de una década, afirmó una fiscal este miércoles al abrir el juicio en el que el el actor y comediante es acusado de violación y agresión sexual.

Brand, de 51 años, se declaró inocente de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente. Los cargos involucran a seis mujeres y presuntos delitos entre 1999 y 2009.

>> Leer más: Condenaron a 15 años de prisión al productor de Hollywood Harvey Weinstein

La fiscal Riel Karmy-Jones dijo a los jurados en el tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, que las seis mujeres —que no se conocen entre sí— fueron agredidas por Brand en “una habitación de hotel, lugares de trabajo, un cubículo de baño en un bar y en su domicilio”.

Indicó que el actor tenía un deseo “indiscriminado y voraz” de contacto sexual, y que “las mujeres eran simplemente un medio para un fin”.

La fiscal sostuvo que Brand podía ser gracioso y encantador, “un coqueto con un enorme apetito sexual, infantil en su expectativa de que se satisfaga cada uno de sus deseos”.

“Era implacable, era calculador, era manipulador. Y, según sostiene la acusación, era un depredador sexual”, manifestó Karmy-Jones.

Las acusaciones

Brand escuchó atentamente desde el banquillo de los acusados mientras la fiscal describía cada uno de los presuntos incidentes, incluido el más antiguo, en el que supuestamente violó a una mujer en una habitación de hotel durante la conferencia anual del Partido Laborista en 1999.

Otra mujer aseguró que, dos años después, el actor británico intentó arrastrarla al baño de hombres en el edificio de oficinas donde ella trabajaba. “Puede haber pocas dudas sobre cuál era la intención del señor Brand”, afirmó Karmy-Jones.

Una tercera mujer dijo que Brand la violó oralmente en 2004 en el baño de un bar de Londres.

La fiscal señaló que entre las otras denunciantes hay una mujer que dice que Brand la besó y la manoseó en una emisora de radio de Londres en 2004 o 2005, dejándola con una sensación de estar “sucia y asquerosa”; y una fan que entonces tenía 21 años y que afirma que Brand la violó analmente en su casa después de conocerlo en uno de sus espectáculos en 2009. Agregó que al año siguiente ella intercambió mensajes de texto con Brand, diciéndole: “Me trataste como a un animal”. Él respondió: “Lo siento”.

Otra denunciante afirma que Brand exigió un masaje y presionó su rostro contra su entrepierna durante la grabación de una publicidad en 2009.

Karmy-Jones dijo al jurado que ninguna de las presuntas víctimas denunció las supuestas agresiones en ese momento debido a la culpa, la vergüenza y la preocupación de que las culparan. Señaló que, de manera individual, acudieron a la Policía después de que un programa de televisión de 2023 difundiera acusaciones anónimas contra Brand.

La fiscal indicó que los jurados escucharán a las mujeres más adelante en el juicio. “No tengo ninguna duda de que considerarán convincentes sus testimonios”, sostuvo.

Brand, quien se encuentra en libertad bajo fianza, niega todos los cargos y asegura que jamás participó en una actividad sexual sin consentimiento.

“Me siento, por supuesto, preocupado, pero esperanzado de que este proceso conduzca a buenos resultados para todos los involucrados”, dijo al llegar al tribunal.

Rusell Brand ganó popularidad en películas como “¿Cómo sobrevivir a mi ex?” y “Misión rockstar”, y estuvo casado brevemente con la estrella pop Katy Perry.

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
red hot chili peppers en rosario: quien esta detras de la productora que desato el escandalo

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

La obra Los árboles mueren de pie es una de las propuestas de la agenda teatral de este fin de semana en Rosario

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

La primera edición de los Martín Fierro de la Música se celebrará este miércoles 14 de octubre

Esta noche se celebran los premios Martín Fierro de la Música: por dónde verlos y quiénes son los nominados

La trampa, una miniserie alemana de crimen y suspenso, llegó con toda a Netflix

Netflix estrenó una miniserie alemana de crimen y thriller psicológico

Las más leídas

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

El boxeo de luto: falleció Jorge Locomotora Castro, excampeón del mundo

El boxeo de luto: falleció Jorge "Locomotora" Castro, excampeón del mundo

Lo último

La Corte y el Ministerio Público presentan planteos sobre reforma de seguridad

La Corte y el Ministerio Público presentan planteos sobre reforma de seguridad

Consejo de la Magistratura: libertarios piden cambios en la selección de jueces

Consejo de la Magistratura: libertarios piden cambios en la selección de jueces

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Tras la desmentida de la banda estadounidense, Underdog Entertainment borró sus publicaciones de las redes sociales
Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Por Gonzalo Santamaría
Movistar transferirá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los números 
Información General

Movistar transferirá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los números 

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán
Policiales

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país
Policiales

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

¿Qué pasa con el feriado nacional si el Papa León XIV no viene a la Argentina?
Información General

¿Qué pasa con el feriado nacional si el Papa León XIV no viene a la Argentina?

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Por Martín Stoianovich
Policiales

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

El boxeo de luto: falleció Jorge Locomotora Castro, excampeón del mundo

El boxeo de luto: falleció Jorge "Locomotora" Castro, excampeón del mundo

El tiempo en Rosario: miércoles con chaparrones y un jueves con más agua

El tiempo en Rosario: miércoles con chaparrones y un jueves con más agua

Ovación
Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

La reserva de Central no pudo sostener la ventaja y dejó dos puntos en el camino ante Aldosivi

La reserva de Central no pudo sostener la ventaja y dejó dos puntos en el camino ante Aldosivi

Central y Newells jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas

Central y Newell's jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas

Policiales
Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán
Policiales

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Femicidio de rosarina en San Juan: advierten que buscan desviar la investigación

Femicidio de rosarina en San Juan: advierten que buscan desviar la investigación

La Ciudad
Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales
La Ciudad

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

Estudiantes de la UNR toman facultades: Somos una generación angustiada
La Ciudad

Estudiantes de la UNR toman facultades: "Somos una generación angustiada"

Saber que soy autista me salvó: cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Por Florencia O’Keeffe
Salud

"Saber que soy autista me salvó": cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Por Facundo Borrego
Política

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda
Negocios

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad
La Ciudad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado
Policiales

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

La psíquica de mascotas de Milei, en el New York Times, habló de los clones de Conan
Política

La psíquica de mascotas de Milei, en el New York Times, habló de los clones de Conan

Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe
Policiales

Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos
La Ciudad

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos

Avanza en el Concejo el proyecto de refugios para cadetes de aplicaciones
La Ciudad

Avanza en el Concejo el proyecto de refugios para cadetes de aplicaciones

Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear
Policiales

Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear

Apropiación de bebés: reprograman la indagatoria de la partera Dolly
La Ciudad

Apropiación de bebés: reprograman la indagatoria de la partera Dolly

Granos: el maíz sostiene las ventas y el trigo enfrenta el desafío de la nueva cosecha
Agro

Granos: el maíz sostiene las ventas y el trigo enfrenta el desafío de la nueva cosecha

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y denuncian un crimen
Policiales

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y denuncian un crimen

Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas
La Ciudad

Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada
Policiales

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida
La Ciudad

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año
Economía

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año