Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de ser un "depredador sexual implacable"

Seis mujeres lo denunciaron por violación y agresión sexual. Él negó todas las acusaciones

Russell Brand se comportó como un "depredador sexual implacable” cuando agredió a seis mujeres a lo largo de una década, afirmó una fiscal este miércoles al abrir el juicio en el que el el actor y comediante es acusado de violación y agresión sexual.

Brand, de 51 años, se declaró inocente de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente. Los cargos involucran a seis mujeres y presuntos delitos entre 1999 y 2009.

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La fiscal Riel Karmy-Jones dijo a los jurados en el tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, que las seis mujeres —que no se conocen entre sí— fueron agredidas por Brand en “una habitación de hotel, lugares de trabajo, un cubículo de baño en un bar y en su domicilio”.

Indicó que el actor tenía un deseo “indiscriminado y voraz” de contacto sexual, y que “las mujeres eran simplemente un medio para un fin”.

La fiscal sostuvo que Brand podía ser gracioso y encantador, “un coqueto con un enorme apetito sexual, infantil en su expectativa de que se satisfaga cada uno de sus deseos”.

“Era implacable, era calculador, era manipulador. Y, según sostiene la acusación, era un depredador sexual”, manifestó Karmy-Jones.

Las acusaciones

Brand escuchó atentamente desde el banquillo de los acusados mientras la fiscal describía cada uno de los presuntos incidentes, incluido el más antiguo, en el que supuestamente violó a una mujer en una habitación de hotel durante la conferencia anual del Partido Laborista en 1999.

Otra mujer aseguró que, dos años después, el actor británico intentó arrastrarla al baño de hombres en el edificio de oficinas donde ella trabajaba. “Puede haber pocas dudas sobre cuál era la intención del señor Brand”, afirmó Karmy-Jones.

Una tercera mujer dijo que Brand la violó oralmente en 2004 en el baño de un bar de Londres.

La fiscal señaló que entre las otras denunciantes hay una mujer que dice que Brand la besó y la manoseó en una emisora de radio de Londres en 2004 o 2005, dejándola con una sensación de estar “sucia y asquerosa”; y una fan que entonces tenía 21 años y que afirma que Brand la violó analmente en su casa después de conocerlo en uno de sus espectáculos en 2009. Agregó que al año siguiente ella intercambió mensajes de texto con Brand, diciéndole: “Me trataste como a un animal”. Él respondió: “Lo siento”.

Otra denunciante afirma que Brand exigió un masaje y presionó su rostro contra su entrepierna durante la grabación de una publicidad en 2009.

Karmy-Jones dijo al jurado que ninguna de las presuntas víctimas denunció las supuestas agresiones en ese momento debido a la culpa, la vergüenza y la preocupación de que las culparan. Señaló que, de manera individual, acudieron a la Policía después de que un programa de televisión de 2023 difundiera acusaciones anónimas contra Brand.

La fiscal indicó que los jurados escucharán a las mujeres más adelante en el juicio. “No tengo ninguna duda de que considerarán convincentes sus testimonios”, sostuvo.

Brand, quien se encuentra en libertad bajo fianza, niega todos los cargos y asegura que jamás participó en una actividad sexual sin consentimiento.

“Me siento, por supuesto, preocupado, pero esperanzado de que este proceso conduzca a buenos resultados para todos los involucrados”, dijo al llegar al tribunal.

Rusell Brand ganó popularidad en películas como “¿Cómo sobrevivir a mi ex?” y “Misión rockstar”, y estuvo casado brevemente con la estrella pop Katy Perry.