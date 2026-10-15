Franco Colapinto pidió frenar los mensajes de odio en redes: "Tenemos que mejorar como sociedad"

El argentino agradeció el apoyo de sus fanáticos, pero advirtió sobre las consecuencias que pueden generar esos ataques contra otros corredores y su equipo

Franco Colapinto publicó un video en Instagram con un mensaje directo para sus seguidores con el objetivo de ponerle fin a los ataques y los mensajes de odio contra otros pilotos, integrantes de Alpine y trabajadores de la Fórmula 1.

Durante el receso de la categoría, el piloto argentino agradeció el respaldo que recibe desde el comienzo de su carrera, pero advirtió que algunas reacciones de sus fanáticos producen el efecto contrario al que buscan.

En una grabación informal en formato selfie, Colapinto explicó por qué decidió hablar públicamente sobre el comportamiento de una parte de sus seguidores. "Hola a todos. Algo muy importante de lo que tengo que hablarles desde hace un tiempo. Es algo necesario que tenemos que cambiar y mejorar", comenzó.

El argentino reconoció el valor del afecto que recibió durante su recorrido en la Fórmula 1: " Yo siempre voy a ser un agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio . Todo el apoyo que me dan, cómo me ayudan, cómo me empujan a ir por más siempre y al equipo y nos ayudan a conseguir los resultados carrera tras carrera. Sé que los hace sentir orgullosos cuando me va bien y cuando sumo puntos".

Sin embargo, marcó un límite frente a los ataques contra otros integrantes de la categoría: "Hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día".

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Frente a ello, el pilarense remarcó cómo esto lo afecta personalmente: "Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro, y quiero que entiendan que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad".

En ese sentido, el piloto de Alpine continuó: "Para ayudarme a tener una mejor performance, seguir consiguiendo mi sueño, alcanzar mis resultados y sumar puntos, necesito que me ayuden a parar esto. Vamos a seguir luchando para que me vaya bien".

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Colapinto anunció que se alejó de las redes sociales

El piloto también explicó que se alejó hace un tiempo de las redes sociales: "No me van a extrañar. Vamos a seguir viéndonos en las carreras. Quiero que sigan bancando al equipo y a mí. Y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos".

En el cierre, insistió en la importancia de acompañar a Alpine: "Vamos por todo, como un equipo grande, a apoyarnos en las buenas y en las malas. Nos vamos a ver muy pronto en las carreras más cerca de casa. Un abrazo muy grande, gracias de corazón por entender y estar siempre".

El mensaje del argentino llegó después de distintos episodios que generaron discusiones entre los fanáticos de la Fórmula 1. Entre ellos, los incidentes con Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú. También surgieron cuestionamientos en redes sociales contra algunas estrategias de Alpine que, según las críticas de los seguidores, habrían condicionado los resultados de Colapinto.

Lo que se viene: Austin

Mientras busca dejar atrás las polémicas en redes sociales, el argentino se prepara para la próxima fecha del calendario de la Fórmula 1. La actividad se reanudará con el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Franco Colapinto no viene teniendo buenos fines de semana. Por eso, intentará revertir su mala racha del 23 al 25 de octubre, cuando volverá a correr. El de Austin no es un circuito nuevo para el argentino. El piloto corrió en 2024, para Williamos, y finalizó. Volvió luego a participar en 2025 con una actuación menos destacada, ya que terminó en el puesto 17.

Dónde ver el GP de Austin

Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán seguir todas las actividades del fin de semana a través de dos canales. Se trata de Fox Sports y Disney+ Premium.

Los horarios del GP de Austin

Los horarios para Argentina del GP de Austin, Estados Unidos:

• Viernes 23 de octubre:

Práctica Libre 1: 14:30 hs

Práctica Libre 2: 18 hs

• Sábado 24 de octubre:

Práctica Libre 3: 14:30 hs

Clasificación: 18 hs

• Domingo 25 de octubre:

Carrera principal: 17 hs