Central y Newell's jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas por razones de seguridad

El duelo por un lugar en la final se disputará este sábado, a las 16, en el estadio de Argentino de Rosario. No habrá hinchas en las tribunas y tampoco podrán acercarse a las inmediaciones de la cancha

Las reservas de Central y Newell's jugarán el clásico por la semifinal de la Copa Santa Fe.

El clásico rosarino que se jugará el próximo sábado, en el marco de las semifinales de la Copa Santa Fe 2026, finalmente no tendrá hinchas en las tribunas por cuestiones de seguridad. Así, Central y Newell's chocarán en este partido de eliminación directa, sin la presencia de público. Ambos clubes están afrontando hasta ahora el certamen provinicial con las divisiones de reserva.

La cita es este sábado 17 de octubre, a las 16, en el estadio Olaeta de Argentino de Rosario, ya con la confirmación de que no habrá público de ambas parcialidades y que será a puertas cerradas.

Lo que sí se permitirá es una comitiva reducida de parte de cada uno de los clubes de 110 personas, que deberán figurar en un listado para poder ingresar al estadio salaíto.

El canal de la provincia televisa el clásico

Lo que ratificaron desde los organismos de seguridad es que no podrán acercarse los hinchas a las inmediaciones del estadio. El partido será televisado por el canal de la provincia RTS.

Así, el encuentro decisivo se disputará en el estadio José Martín Olaeta y en caso de igualdad habrá penales para conocer a uno de los finalistas del certamen provincial.

Hace un par de semanas, leprosos y canallas se enfrentaron por el clásico de reserva de AFA en Bella Vista, donde los rojinegros consiguieron una contundente victoria por 3-0.

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El ganador del clásico avanzará a la final de la Copa Santa Fe 2026, donde ya espera Atlético Tostado, que derrotó a 9 de Julio de Rafaela en la otra semifinal y consiguió su lugar en la definición.