River empató con Sarmiento y le dio una mano a Central para pelear en la cima de su grupo

Información General
¿Qué pasa con el feriado nacional si el Papa León XIV no viene a la Argentina?
Ovación
Central y Newell's jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas
La Ciudad
Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario
Economía
La Bolsa cree que El Niño tendrá un impacto "sectorizado" en el campo
Policiales
El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino
Policiales
La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país
Política
Consejo de la Magistratura: libertarios piden cambios en la selección de jueces
Política
La Corte y el Ministerio Público presentan planteos sobre reforma de seguridad
La Ciudad
Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales
Información general
Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carros tirados por caballos
El Mundo
El Salvador exporta el "modelo Bukele": Costa Rica estrena una megacárcel
Zoom
Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"
La Ciudad
Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto
Política
Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan
Zoom
Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de "depredador sexual implacable"
La Ciudad
Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis
Economía
Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses
Economía
Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe
La Ciudad
El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?
Policiales
Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación