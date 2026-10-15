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River empató con Sarmiento y le dio una mano a Central para pelear en la cima de su grupo

El Millonario arrancó perdiendo en Junín por un gol de un exjugador de Newell's en una noche con fallos controversiales del árbitro Sebastián Zunino

15 de octubre 2026 · 11:16hs
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El gol de Gonzalo Montiel benefició a Central.

Foto: Fotobaires/Juan Carlos Greco.

El gol de Gonzalo Montiel benefició a Central.

River y Sarmiento empataron 1 a 1 en Junín. Ninguno de los dos equipos pudo cantar victoria este miércoles a la noche, pero Central salió ganando de manera indirecta porque los locales no pudieron igualar su puntaje en la cima del grupo B del Torneo Clausura 2026.

El Verde empezó ganando en su cancha gracias a Julián Contrera. En el segundo tiempo, Gonzalo Montiel igualó el marcador para los visitantes. De esta manera, el equipo de Facundo Sava quedó a dos puntos de la cima luego del único partido pendiente de la fecha 11 del certamen de primera división.

Con este resultado, el Canalla se mantiene como líder de su grupo. Los dirigidos por Jorge Almirón suman 22 unidades tras la goleada ante Independiente Rivadavia de Mendoza, al igual que Belgrano y Argentinos Juniors. Sin embargo, la Academia se ubica por encima de ambos porque tiene mejor diferencia de gol.

Por su parte, Sarmiento tiene 20 puntos después del empate en el estadio Eva Perón y sacó una mínima ventaja sobre Huracán para alcanzar el cuarto lugar de la zona B. En cambio, el punto no le alcanzó al Millonario para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs, ya que quedó en el noveno escalón de la tabla.

¿Qué cobró el árbitro del partido de River y Sarmiento?

El partido de este miércoles tuvo al menos dos jugadas muy discutidas en torno a la actuación del árbitro Sebastián Zunino. La primera se dio en el minuto 42 del primer tiempo, cuando Santiago Beltrán salió a buscar la pelota y sus rivales reclamaron que la agarró afuera del área grande.

El arquero de River se quedó con el balón ante la presión de Junior Marabel y la maniobra generó fuertes críticas de los futbolistas de Sarmiento. A pesar de las quejas, el asistente que estaba frente a los protagonistas no llamó al referí y el encuentro continuó con ventaja para el local gracias al gol de un exjugador de Newell's.

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En el complemento llegó el turno de los visitantes para cuestionar a los árbitros. Montiel apareció en el área chica y empató el marcador con un cabezazo con una asistencia de Fausto Vera. Mientras River festejaba, los defensores empezaron a reclamar una infracción.

Desde la sala de VAR, José Carreras llamó al referí principal para que revisara la jugada. En ese momento, Zunino advirtió que el jugador de River había rozado la pelota con la mano derecha antes de tirar el centro y decidió anular el tanto.

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