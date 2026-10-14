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Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan

El gobernador encabezó un nuevo encuentro interministerial, realizado bajo el lema “Para adelante, impulsamos lo que viene”

14 de octubre 2026 · 19:52hs
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Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles una nueva reunión interministerial en Centro Cultural ATE Casa España, en la capital provincial. El encuentro se desarrolló bajo el lema “Para adelante, impulsamos lo que viene”.

Pullaro sostuvo: “Hace poco más de tres años, la sociedad santafesina nos dijo: ‘Confiamos en ustedes, en los cambios y las transformaciones que la provincia necesita’. Hace tres años, Santa Fe era otra. Una muestra de ello son los 15 días que vivimos con los Juegos Suramericanos, que fueron mucho más que un evento deportivo: fueron el resultado de las políticas públicas que llevamos adelante durante 34 meses. Estamos haciendo cosas y cumpliendo objetivos que, en muchos casos, quizá no creíamos que podríamos alcanzar”, enfatizó el mandatario.

Y enumeró: “Reformamos la Constitución provincial y dimos un debate muy difícil con la ley de previsión social para salvar la Caja de Jubilaciones. También transformamos la Justicia; en noviembre habrá seis de los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe nuevos”.

El gobernador destacó: “Hicimos muchísimo, pero lo peor que nos puede pasar en este momento es sentir que ya lo dimos todo. Creo que es el momento de acelerar los tiempos, las ideas, la innovación; y de pensar qué podemos hacer, cambiar y transformar, y hasta dónde podemos llegar”.

“Juntos hicimos cosas inimaginables y lo logramos con mucha honestidad, asumiendo costos. Tres años después, la sociedad nos está entendiendo, valorando y acompañando como nunca antes”, afirmó el mandatario, y agregó: “Por eso les quiero pedir que aceleremos en el tiempo que nos queda de gobierno para que las transformaciones tengan un mayor impacto en la vida cotidiana de todos los santafesinos y santafesinas”.

Desafíos futuros

La diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia resaltó que “la ciudadanía está esperando que la invitemos a sumarse, que la escuchemos y que abramos las puertas de lo público para que pueda ser parte y protagonista. Por eso los Juegos Suramericanos funcionaron tan bien. La gente pidió ser parte porque eso forma parte de nuestra idiosincrasia y de lo que somos”.

“Estoy segura de que, ante los desafíos, todos tenemos mucho más para dar. Ese es el mensaje más esperanzador que debemos transmitirle a la sociedad: que se puede, que hay esperanza y que somos los mejores para recorrer este camino, porque no tenemos miedo y estamos dispuestos a derribar muchas barreras”, concluyó Scaglia.

También participaron la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Clara García; el exgobernador Antonio Bonfatti; el ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Parodi, y el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, entre otros funcionarios de los tres poderes del Estado, trabajadores estatales y representantes de organismos descentralizados.

Además, fueron reconocidos por su compromiso el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso.

Seguir dando respuestas

El encuentro comenzó con un panel integrado por la subsecretaria de Inteligencia Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Villar; el subsecretario de Planeamiento de Hábitat del Ministerio de Obras Públicas, Pablo Ávalos; el secretario de Desarrollo Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo, Guillermo Beccani, y el director de Prácticas Educativas del Ministerio de Educación, Santiago Rosenzvaig.

Villar destacó la caída sostenida de los homicidios en Rosario y explicó que “el narcocrimen y el delito complejo requieren inteligencia criminal, investigación financiera y una cadena judicial que llegue hasta arriba”.

Ávalos, por su parte, resaltó “las obras que están cambiando el territorio: agua, caminos y conectividad básica”. Beccani resaltó “la infraestructura que abrió territorios a la inversión” y señaló que “el desafío a futuro es que el crecimiento no beneficie solo a algunos sectores y genere empleo”.

Rozenvaig, a su turno, explicó el impacto de la decisión de dejar atrás la no repitencia y afirmó que “el desafío es preparar a nuestros estudiantes para empleos y formas de trabajo que, en muchos casos, aún no conocemos”.

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