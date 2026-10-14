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¿Qué pasa con el feriado nacional del 9 de noviembre si el Papa León XIV suspende su visita a la Argentina?

La salud del pontífice puso en duda su viaje previsto para el 8 de noviembre. El gobierno ya oficializó un feriado para todo el país y otros dos con alcance regional

14 de octubre 2026 · 17:16hs
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¿Qué pasa con el feriado nacional del 9 de noviembre si el Papa León XIV suspende su visita a la Argentina?

La incertidumbre sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina abrió un interrogante que va mucho más allá de la agenda religiosa: ¿qué pasará con el feriado nacional del lunes 9 de noviembre si el pontífice finalmente no viene al país? La pregunta comenzó a cobrar fuerza después de que el Papa fuera sometido a una intervención quirúrgica en Roma, una situación que podría obligar al Vaticano a revisar el viaje programado para el mes próximo.

La duda afecta especialmente a quienes ya organizaron escapadas, compraron pasajes o reservaron alojamientos para aprovechar el fin de semana largo. También alcanza a empresas y trabajadores que necesitan saber si las jornadas previstas como feriados seguirán teniendo ese carácter.

Por ahora, hay un dato concreto: el feriado del 9 de noviembre continúa vigente y una eventual cancelación de la visita papal no lo dejaría sin efecto automáticamente. Para modificar el calendario, el gobierno nacional tendría que adoptar una nueva decisión oficial.

La Casa Rosada mantiene los preparativos para recibir a León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. El gobierno continúa en contacto con el Vaticano y hasta el momento no recibió ninguna comunicación que confirme una modificación de la agenda.

Qué feriados se establecieron por la visita del Papa

El gobierno de Javier Milei oficializó el esquema de feriados por la visita del Papa mediante el decreto de necesidad y urgencia 1103/2026, firmado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el lunes 28 de ese mes.

La medida declaró de interés nacional la visita del pontífice y estableció tres jornadas con distintos alcances territoriales.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino, incluida Rosario y el resto de la provincia de Santa Fe.

El martes 10 de noviembre también será feriado, pero exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Finalmente, el miércoles 11 tendrá ese carácter únicamente en la provincia de Buenos Aires.

La decisión respondió a la necesidad de facilitar los operativos de seguridad, la organización de las ceremonias religiosas y los desplazamientos de los miles de fieles que se espera que participen de las actividades.

Si el Papa no viene, ¿se suspende el feriado del 9 de noviembre?

La respuesta es que no se suspende automáticamente. El decreto 1103/2026 establece expresamente el lunes 9 de noviembre como feriado nacional por la visita de León XIV, pero no contiene una disposición que haga depender su vigencia de la efectiva llegada del pontífice.

Esto significa que, incluso si el Vaticano anuncia una postergación o cancelación del viaje, la jornada seguirá siendo feriado mientras no se modifique formalmente la normativa vigente.

Para dejarla sin efecto, el Poder Ejecutivo debería impulsar una nueva medida con el respaldo jurídico correspondiente. La misma situación alcanza a los feriados del 10 y 11 de noviembre previstos para Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, la eventual suspensión de la visita y la eliminación de los feriados son dos decisiones distintas. Una corresponde al Vaticano y la otra depende de las autoridades argentinas.

Hasta este miércoles, no se había anunciado oficialmente la cancelación del viaje ni una modificación del calendario establecido por el Gobierno nacional.

Cómo se paga el feriado del 9 de noviembre si hay que trabajar

Mientras el feriado nacional continúe vigente, los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo tendrán derecho a las condiciones de descanso y remuneración previstas para estas jornadas.

El artículo 166 de esa norma establece que quienes deban prestar servicios durante un feriado nacional cobrarán su remuneración habitual por esa jornada más una cantidad igual. Es decir, el trabajo durante el feriado se paga doble.

En consecuencia, si el lunes 9 de noviembre conserva su condición de feriado, los empleados que deban trabajar tendrán derecho a ese régimen de remuneración.

La salud del Papa León XIV y la incertidumbre por su viaje

El viaje de León XIV a la Argentina está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú.

Sin embargo, la salud del pontífice, de 71 años, introdujo dudas sobre la posibilidad de cumplir con todas las actividades previstas. El Papa fue operado este martes en el Policlínico Gemelli de Roma para extirpar un tumor pulmonar y permanece en recuperación.

Según se informó, la evolución posterior a la intervención es favorable, aunque el Vaticano deberá evaluar su estado antes de confirmar la realización de la gira.

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