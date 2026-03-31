La Capital | Ovación | Newell's

El ánimo de Newell's se deteriora y falta la actitud para disimular la evidente ausencia de juego

Sin espíritu ni rebeldía para sobreponerse, el equipo de Kudelka se hunde de a poco. La despedida de la Copa Argentina fue otro impacto emocional fuerte

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

31 de marzo 2026 · 06:10hs
El gol de Acassuso ante Newells

Sebastián Suárez Meccia

El gol de Acassuso ante Newell's, en Rafaela. 

Newell’s tiene el ánimo por el suelo. Esta falta de espíritu lo perjudica. Se agrega a los problemas habituales de su juego. Se trata de un problema serio. Porque la actitud es un recurso que, en ocasiones, sustituye otras aptitudes. Ese temperamento estuvo ausente el domingo en Rafaela y atentó contra su futuro en la Copa Argentina.

Careció de personalidad para marcar presencia ante Acassuso, un rival inferior, de la Primera Nacional, que encima dio más ventaja porque jugó con mayoría de suplentes. Sin empuje, la Lepra no tuvo ninguna de las cualidades que forman parte de un equipo de fútbol.

"La verdad es que Kudelka tiene razón. Nos está faltando algo de actitud”. La frase pertenece a Luca Regiardo. Si el capitán rojinegro y el propio entrenador admiten lo que les pasó en el partido de Copa Argentina, algo que se repitió durante el año, queda más que claro por dónde pasa una de las principales dificultades.

Newell's no resiste la adversidad

Tampoco es novedad que, ante cualquier situación adversa, el conjunto rojinegro se derrumbe. Es por incapacidad de reacción. No dispone de atributos para revertir la mínima contingencia negativa.

>> Leer más: Kudelka: "Damos un paso para adelante y dos para atrás", dijo el DT de Newell's tras la eliminación

Le falta lo básico. El convencimiento de que puede conseguirlo. El debut en la Copa Argentina mostró lo peor de esta faceta. Nunca le encontró la vuelta para destrabar el partido, ninguno asumió con decisión un rol trascendente dentro del equipo, y con el gol de Acassuso ni siquiera el equipo tuvo la prepotencia, bien entendida, para llevarse a su adversario por delante.

image (5)
El primer gol de Acassuso ante Newell's, en Rafaela.

El primer gol de Acassuso ante Newell's, en Rafaela.

Sin rebeldía para sobreponerse al marcador adverso y a las propias limitaciones, Newell’s jugó como pudo y a lo que pudo. Que de por sí fue poco. Cerrando una noche frustrante con el segundo gol de Acassuso.

Conquista que lo terminó por dejar en el piso, ante la decepción de sus hinchas, quienes viajaron a Atlético Rafaela con la ilusión de observar algo distinto, cambiaron aliento por cuestionamientos durante el partido y luego, sobre el final, acallaron las críticas. Seguramente por resignación.

Mucho peso sobre los juveniles

La poca confianza de los jugadores se sigue deteriorando y los futbolistas más jóvenes son los primeros afectados por esta situación. Les pesa el presente y lo peor es que deben asumir un rol que por la edad no les corresponde. Tienen que hacerse cargo de un equipo al que le faltan jugadores que se pongan el equipo al hombro. Están Matías Cóccaro, Gabriel Arias, ausente por lesión, y no mucho más.

Entonces aparece Luca Regiardo con la responsabilidad de ser el capitán a los 19 años. Y Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, Valentino Acuña y Jerónimo Russo teniendo que poner la cara en medio de una realidad complicada.

NOB GOM MATT 148803
Jerónimo Gómez Mattar es uno de los juveniles de Newell's que carga con un enorme peso.

Jerónimo Gómez Mattar es uno de los juveniles de Newell's que carga con un enorme peso.

No es justamente lo que les corresponde. Más allá de que son futbolistas de primera y como tales deben asumir compromisos. Pero es excesivo lo que les toca. Deberían ser otros las columnas del equipo y en quienes se sostengan los juveniles.

Como eso no sucede, la consecuencia es que no se logra cuidar a esos futbolistas surgidos de las inferiores, al margen de que se equivoquen adentro de la cancha y sean el foco de los reclamos.

>> Leer más: El uno x uno de Newell's: la perseverancia de Luciano Herrera, lo único para rescatar

Los afecta esta presente de sinsabores más que a los otros. Queda reflejado en los gestos de cada uno adentro de la cancha. Lo sufren.

Cada vez menos autoestima

Esta tensión que los atraviesa es contraproducente. Y la misma se profundiza frente a cada traspié, especialmente, con caídas como la que tuvo Newell’s frente a Acassuso. Inesperada, pese a que el equipo de Kudelka no garantiza nada.

El carácter de los más jóvenes y de los de mayor trayectoria se deteriora partido tras partido. No es bueno que suceda cuando se requiere de una postura firme para mejorar la campaña y dejar de preocuparse con el tema del descenso.

esta altura de la temporada, con 5 fechas para el final de la etapa clasificatoria del torneo Clausura, cuesta imaginar que el equipo expondrá un cambio futbolístico brusco. El temperamento es lo que puede salvarlo, con la obtención de puntos que le permita encarar la última parte de 2025 mejor parado. Si es que Kudelka logra tocar las fibras íntimas del plantel.

Noticias relacionadas
Matías Cóccaro cae en el área de Acassuso. El delantero de Newells tuvo un par en el complemento que le sacó el arquero. Afuera de la Copa Argentina.

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Frank Kudelka reconoció el mal momento de Newells.

Kudelka: "Damos un paso para adelante y dos para atrás", dijo el DT de Newell's tras la eliminación

El once de Newells que se pegó un porrazo en Rafaela por Copa Argentina, ante Acassuso. Un uno x uno leproso, muy flojo.

El uno x uno de Newell's: la perseverancia de Luciano Herrera, lo único para rescatar

Luca Regiardo le protesta a Echavarría tras quedarse sin camiseta en el área de Acassuso. No hubo penal para Newells por Copa Argentina.

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Ver comentarios

Las más leídas

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Lo último

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Los estrenos que llegan en abril a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, y Disney+

Los estrenos que llegan en abril a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, y Disney+

La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

Pullaro: "El kirchnerismo está agotado, pero Milei sólo ve la macroeconomía"

El gobernador reclama políticas que generen derrame en la economía, defiende el armado de una tercera vía y apunta contra el peronismo: “Los mismos que fracasaron nos quieren enseñar qué hacer”

Pullaro: El kirchnerismo está agotado, pero Milei sólo ve la macroeconomía

Por Mariano D'Arrigo
Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla
POLICIALES

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

Tomá mate: Lionel Messi juega desde el vamos en la despedida de casa antes de la Copa del Mundo

Por Gustavo Conti
Ovación

Tomá mate: Lionel Messi juega desde el vamos en la despedida de casa antes de la Copa del Mundo

Uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado
La Ciudad

Uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina
Información General

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Ovación
El ánimo de Newells se deteriora y falta la actitud para disimular la evidente ausencia de juego

Por Rodolfo Parody
Ovación

El ánimo de Newell's se deteriora y falta la actitud para disimular la evidente ausencia de juego

El ánimo de Newells se deteriora y falta la actitud para disimular la evidente ausencia de juego

El ánimo de Newell's se deteriora y falta la actitud para disimular la evidente ausencia de juego

Súper Rugby Américas: Dogos XV fue quirúrgico ante un Capibaras que tuvo más corazón que juego

Súper Rugby Américas: Dogos XV fue quirúrgico ante un Capibaras que tuvo más corazón que juego

Asociación Rosarina de Fútbol: se vienen cuatro días a puro fútbol en los torneos oficiales

Asociación Rosarina de Fútbol: se vienen cuatro días a puro fútbol en los torneos oficiales

Policiales
Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual
POLICIALES

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

La Ciudad
Uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado
La Ciudad

Uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

Obras en el Monumento: Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación

Obras en el Monumento: "Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación"

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio
La Ciudad

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos
LA CIUDAD

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Policiales

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha
La Ciudad

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo
Policiales

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Región

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
La Ciudad

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Policiales

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro