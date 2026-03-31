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Juega la selección argentina: hora, canal y posibles formaciones del amistoso ante Zambia

El equipo de Lionel Scaloni se despedirá de su gente antes del Mundial 2026 con su segundo partido consecutivo en La Bombonera, tras la victoria ante Mauritania

31 de marzo 2026 · 15:06hs
Lionel Messi será titular esta noche con la selección argentina

FOTOBAIRES

Lionel Messi será titular esta noche con la selección argentina, que chocará ante Zambia.

La selección argentina recibe a Zambia en La Bombonera en un encuentro amistoso de preparación de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y el conjunto africano de este martes por la noche.

A qué hora juegan Argentina vs. Zambia

El partido amistoso de la selección argentina ante Zambia será este martes 31 de marzo, desde las 20.30, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera con el arbitraje principal del venezolano Alexis Herrera, quien estará acompañado por sus compatriotas Lubim Torralba (asistente 1) y Alberto Ponte (asistente 2), mientras que el argentino Leandro Rey Hilfer será el cuarto árbitro.

Dónde ver Argentina vs. Zambia

La transmisión del encuentro de la Albiceleste será de manera exclusiva a través de Telefe y sus plataformas. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar

NP
Nicolás Paz celebró su primer gol con Argentina en la victoria 2-1 ante Mauritania el viernes pasado.

Nicolás Paz celebró su primer gol con Argentina en la victoria 2-1 ante Mauritania el viernes pasado.

>> Leer más: Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina "no corre mucho" y calentó la previa

Posible formación de la selección argentina

El entrenador Lionel Scaloni adelantó que esta noche pararía un once titular con la base del equipo que se coronó campeón del mundo en Qatar 2022 y continuó durante este proceso mundialista. Tras la suplencia de Lionel Messi ante Mauritania, confirmó que el capitán será de la partida.

Si bien no confirmó oficialmente la formación, quedaría solamente una duda en el mediocampo para resolver y el oriundo de Pujato saldría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

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