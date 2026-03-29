Kudelka: "Damos un paso para adelante y dos para atrás", dijo el DT de Newell's tras la eliminación

Kudelka dijo que "cuando no te sale la posesión hay que poner agresividad táctica, tiene que aparecer lo que tenemos adentro"

El entrenador de Newell's , Frank Kudelka, habló tras la dura derrota 0-2 ante Acasusso, equipo de la Primera Nacional B que jugó con mayoría de suplentes. El DT rojinegro manifestó que "no van a diferir mis palabras de cuando llegué, siempre me involucro. Damos un paso para adelante y dos para atrás".

Enseguida el DT, con rostro apesadumbrado, destacó que "pensaré como seguirán los días, son condiciones que se dan dentro de la cancha que molestan. Es la tónica desde hace mucho tiempo. Veníamos ilusionados. A la hora de los momentos delicados del partido sucumbimos rápido".

Por su parte, el conductor rojinegro abundó que "no sé si hay algo positivo, no quiero decir cosas que me arrepienta. Entiendo que son partidos que, después de haber ganado el otro día, te tienen que catapultar, pero volvemos a retroceder. Somos todos dentro de un contexto de mucho desequilibrio. Entiendo que hay variables para cambiar esto. Hablo desde el dolor y la insatisfacción, no puedo pensar para adelante".

Kudelka: "No hay argumentos ni excusas"

Mientras que sin salir de la autocrítica y respecto a su futuro indicó: "No hay que hilvanar opciones, si me quiero ir vengo y les digo que me voy. No entiendan lo que quieren. Hay argumentos que no se reflejan en cancha como los goles que nos hacen".

Y por último cerró: "No hay argumentos o excusas. Hasta el gol teníamos posesión del balón pero sin profundidad. Sabíamos que nos podíamos exponer al contragolpe y sucumbimos. Cuando no te sale la posesión hay que poner agresividad táctica, tiene que aparecer lo que tenemos adentro. Hay que poner énfasis en la adversidad. El otro día tuvimos paciencia, hoy tenían que aparecer otras cosas".