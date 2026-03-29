Kudelka: "Damos un paso para adelante y dos para atrás", dijo el DT de Newell's tras la eliminación

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Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
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Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
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El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
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Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
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El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
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Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos
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Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
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Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona
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Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"
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Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema
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Novedoso trasplante: reconstruyen la mano de un joven con tres dedos de sus pies
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Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín
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Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos