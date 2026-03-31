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Una figura de la Premier League eligió al estadio de Central como el más "hostil" en el que jugó

Gabriel Jesús, delantero de Arsenal, mencionó al Gigante de Arroyito como la cancha "más molesta" que visitó como profesional, en un partido que fue figura

31 de marzo 2026 · 15:05hs
Gabriel Jesús visitó a Central con Palmeiras en la Copa Libertadores 2016.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Gabriel Jesús visitó a Central con Palmeiras en la Copa Libertadores 2016.

El Gigante de Arroyito es reconocido por varios futbolistas como uno de los estadios más intimidantes del fútbol argentino y sudamericano. Tal es el caso de Gabriel Jesús, delantero de Arsenal de Inglaterra, que reconoció al estadio de Rosario Central como el “más molesto” y “más hostil” en el que jugó como profesional.

En una entrevista para el canal de YouTube de Romário TV, del histórico delantero de la selección brasileña, el jugador de los Gunners mencionó la visita que tuvo al Gigante de Arroyito cuando era futbolista de Palmeiras, en la Copa Libertadores 2016.

El atacante de Arsenal regresó a la actividad después de 11 meses, producto de una rotura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda que lo alejó de las canchas. En esta temporada, anotó cinco goles en 21 partidos y va camino al título de la Premier League.

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Central frente a Palmeiras en la Libertadores 2016

En aquella ocasión, el Palmeiras empató 3-3 ante Central en un partidazo que tuvo a los dos al frente del marcador, en un duelo correspondiente a la fase de grupos. Gabriel Jesús fue una de las figuras del encuentro y anotó dos goles, pero fue expulsado en la segunda mitad.

Embed - Rosario Central vs Palmeiras 3-3 Resumen del Partido | Copa Libertadores

El equipo del Chacho Coudet finalizó primero en su zona de aquella edición de la Libertadores con 11 puntos en seis partidos. En tanto, Nacional de Montevideo avanzó como segundo y el Verdao quedó eliminado en la tercera posición.

Finalmente, el Canalla avanzó a los octavos de final, donde venció a Gremio con un 4-0 en el global, pero cayó eliminado en los cuartos en la polémica serie ante Atlético Nacional de Colombia, tras la victoria 1-0 en Arroyito y la derrota 3-1 sobre la hora en Medellín.

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