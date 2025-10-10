La Capital | Ovación | Central

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

El Canalla quiere seguir a paso firme y visitará al Fortín en Liniers. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

10 de octubre 2025 · 08:20hs
Central visita a Vélez a última hora de la jornada.

Central visita a Vélez a última hora de la jornada.

Rosario Central visita a Vélez en el estadio José Amalfitani de Liniers por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Fortín y el Canalla de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Vélez vs. Central

El partido correspondiente a la zona B entre Vélez y Central será este sábado 11 de octubre, desde las 22.15, en el estadio José Amalfitani con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que Fernando Espinoza estará en el VAR.

Dónde ver Vélez vs. Central

La transmisión del encuentro entre el Fortín y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Central2SSM.jpeg
El último enfrentamiento entre ambos fue victoria 2-1 de Central en Arroyito.

El último enfrentamiento entre ambos fue victoria 2-1 de Central en Arroyito.

>> Leer más: En Central siempre recordarán a ese Miguel Ángel Russo obrero dispuesto a construir

Posibles formaciones de Vélez y Central

Vélez: El entrenador Guillermo Barros Schelotto no dio indicios del once titular del Fortín.

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Embed

Noticias relacionadas
Lionel Scaloni habló en MIami, donde este viernes la selección argentina enfrenta a Venezuela. Habló de Di María y de Russo.

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a russo en el gigante

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante

Hinchas de Boca y Central, afuera de la Bombonera, en el velorio de Miguel Ángel Russo. 

Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Miguel Angel Russo y Gonzalo Belloso

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Ver comentarios

Las más leídas

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Lo último

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: Más que merecido

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Damián Reifenstuel solicitó un peritaje médico y la querella denunció que el acusado intenta correrse de los demás detenidos por el homicidio

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave
Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
La Ciudad

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: Más que merecido
Política

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela
Política

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Ovación
Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final
Ovación

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

A Newells, entre tantas necesidades, lo urgente le exige lo mismo que lo importante

A Newell's, entre tantas necesidades, lo urgente le exige lo mismo que lo importante

Policiales
Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

La Ciudad
Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Política

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura
Política

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre
Policiales

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Por Matías Loja
La Ciudad

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
La Región

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre
Información General

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20
Ovación

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert