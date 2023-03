Buonanotte confió como hincha de Central cómo recibiría a Messi si decidiera jugar en Newell's

“A Leo Messi lo conocí en el predio de la AFA después de una práctica en la que coincidimos el Sub 20 y la selección mayor. Teníamos de técnico a Javier Mascherano, que es su amigo, y siempre le decíamos que hablara con Leo para que nos podamos sacar una foto con él todos juntos. No tuve posibilidad de decirle nada, no lo quería molestar. Fue muy atento con todos, muy humilde, nos recibió de la mejor manera”, recordó sobre su primer encuentro con el capitán albiceleste, de quien será compañero ahora ya que Lionel Scaloni lo convocó para la fecha Fifa.

No obstante la última joya canalla, que fue transferido con pocos partidos en la primera de Central al Brighton de Inglaterra y que los centralistas prácticamente no pudieron disfrutar, ratificó su amor por el club de Arroyito: “Siempre que puedo, veo a Central. No me pierdo un partido. Tengo muchos compañeros, obviamente tengo mi bandita con la que me llevo mejor. Central es un club hermoso por donde se lo mire, viví momentos hermosos que no me los voy a olvidar jamás. Siempre que esté jugando, voy a estar ahí para alentarlos”.