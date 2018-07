Bueno para Las Leonas

Ayer se completó la segunda fecha del Grupo C, el de Argentina, con la goleada de España sobre Sudáfrica por 7 a 1. Todo sigue abierto y Las Leonas con chances matemáticas de clasificar primeras, aunque ya no dependen de sí mismas.

Con el resultado de ayer Alemania sigue líder con 6 unidades, mientras que Argentina y España tienen 3. Sudáfrica no sumó. Mañana Las Leonas enfrentarán justamente a este equipo (a las 10), el más débil de la zona y si España vence a Alemania, el conjunto nacional, si hace buena diferencia de gol podría ser primero, lo que implicaría ir directo a cuartos de final. Cabe recordar que avanzan los mejores de cada grupo (4 de 4 equipos) y entre segundos y terceros hay cruces para definir a los otros cuartofinalistas. Llegar desde esta instancia sería cargar un partido extra sobre las espaldas de cara a la fase de definición.

No será fácil para España vencer a Alemania, pero las Red Sticks mostraron cosas interesantes.

Además ayer, por el Grupo B, Irlanda (16ª del ránking) le ganó a India 1 a 0 y se convirtió en el primer equipo clasificado a cuartos de final. Así, obliga a Inglaterra, a tener que buscar ese pasaje con un partido más. El local sumó apenas dos puntos y lo siguen India y EEUU con 1. Inglaterra cierra la fase con Irlanda y EEUU con India. Todo puede pasar.

Los Leones

Los Leones vencieron 3 a 1 a Irlanda (Martín Ferreiro y Peillat 2) en la primera fecha del Cuatro Naciones de Dusseldorf. Hoy se enfrentarán a Francia.