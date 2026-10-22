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Google Maps permite seguir el camino de tus contactos en tiempo real

La herramienta llamada “Modo de seguridad” es fácil de usar desde cualquier dispositivo y permite el seguimiento entre contactos para cuidarlos a la distancia

22 de octubre 2026 · 19:00hs
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﻿Google Maps permite el seguimiento de contactos en tiempo real 

﻿Google Maps permite el seguimiento de contactos en tiempo real 

Aunque no todos lo saben, Google Maps cuenta con una herramienta esencial en materia de seguridad. Se trata de la función “Modo seguridad” que permite a cualquier usuario seguir el recorrido de otro contacto en tiempo real, siempre y cuando este haya aceptado el seguimiento.

Esta herramienta funciona tanto en dispositivos Android como Apple y asegura la conexión entre familiares o amigos que deseen compartir su ubicación para mayor seguridad. Se puede activar y desactivar fácilmente desde la aplicación y su uso es sencillo.

>>Leer más: Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Cómo funciona el “Modo de seguridad” de Google Maps

“Modo de seguridad” funciona de forma similar a la aplicación “Encontrar” de Apple. La ventaja es que la versión de Google Maps está disponible para cualquier sistema operativo. En primer lugar, la aplicación solicita un permiso a la persona cuyo camino será monitoreado, quien debe aceptar el seguimiento por parte del contacto elegido.

Solo después de haber aceptado el seguimiento por parte del otro contacto, aparecerán visibles los movimientos de la persona en el celular interesado. Estos podrán ver la ubicación de la persona incluso si la aplicación no está en uso. La idea es que el usuario pueda desentenderse del mapa e incluso así contar con la seguridad del seguimiento por parte de sus afectos.

Los usuarios pueden activarlo para realizar un viaje puntual o mantenerla activada indefinidamente para sus contactos seleccionados. Como sea, en cualquier momento se puede desactivar la ubicación desde la app y dejar de compartirla con los demás.

>>Leer más: Google conoce todos tus movimientos digitales: cómo limpiar tu historial para proteger tu información

Cómo activar el “Modo de seguridad” de Google Maps

Para darle inicio a esta función, los usuarios deben dirigirse a la aplicación de Google Maps. Una vez allí, se debe seleccionar la imagen de perfil que aparece en la parte superior derecha, en la barra para buscar.

Seleccionada la imagen de perfil, se desplegarán distintas opciones entre las cuales se encuentra “Compartir ubicación”. Al presionar sobre ella, Google Maps explicará rápidamente el funcionamiento de la herramienta y solicitará al usuario que seleccione los contactos con los que quiere compartir su ubicación, que deben estar agendados previamente en el celular. En este paso, además, el usuario debe elegir durante cuánto tiempo quiere mantener activa la función.

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