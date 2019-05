"Buen juego e inteligente"

Le gusta el buen juego, pero no es un fundamentalista. A sus futbolistas les inculca jugar bien, pero es inteligente y busca otra clase de funcionamiento del equipo cuando así lo amerita la situación. Cuenta con una vasta experiencia y eso hace también que entienda los momentos para jugar de una manera u otra. Es un técnico con ideas claras e inteligente para armar los grupos. Su trato con el futbolista es abierto, cotidiano. Pero cuanto tiene que marcar distancia con el jugador, lo hace. A lo largo de su carrera vivió un poco de todo. Estuvo en equipos con mucha convocatoria, como Talleres y la U de Chile, y también peleó descensos. Vivió distintos momentos en su carrera. Lo único diferente con lo que se encontrará ahora es en cómo se vive el fútbol en Rosario, que es único, especial. Pero eso también puede ser una motivación para él de venir a Newell's. Creo que Frank tiene la experiencia y la capacidad para poder enfrentar este momento de Newell's, aunque en el fútbol nada es seguro. Cuando lo tuve en Instituto, y por lo que le vi en otros clubes, les dio lugar a los jóvenes. Indudablemente, necesita jugadores de experiencia. Se apoya en ellos, en los grandes. Trata de rodearlos de la mejor manera. Y si el chico demuestra que está para jugar, no va a tener problemas en darle minutos. Cuando un técnico no es del riñón de Newell's, como sucede con Kudelka, el hincha lo va estudiando un poco más que otros. Este es un momento especial para Newell's, y por ese motivo la gente está un poco impaciente. Esperemos que desde el arranque encuentre los resultados, que nos den un poco de tranquilidad para que pueda trabajar y todo se vaya encaminando".