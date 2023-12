Broun fue quien más decoro le puso a la derrota de Central ante River

Agustín Sández 4: Le puso ganas, pero nunca clausuró su andarivel. Cuando tuvo que salir pelota al pie no lo hizo del todo bien.

Kevin Ortiz 4: Corrió muchísimo, pero el PT fue un suplicio. Frente a tanta tenencia por parte del rival corrió casi siempre de atrás.

Agustín Toledo 3: La pasó mal en los 45' que jugó. Le costó horrores la marca. Pérdida infantil en el gol de River que abrió el partido.

Maximiliano Lovera 4,5: Algunas insinuaciones, pero poca incidencia en el juego. El flojo rendimiento colectivo no lo ayudó.

Ignacio Malcorra 4,5: No la tuvo mucho y cuando lo hizo no pudo aportar claridad. No pudo ser la manija de un equipo que colectivamente no anduvo.

Jaminton Campaz 3,5: De todas las que intentó no le salió casi ninguna. Cometió dos faltas para amarilla y se fue expulsado. Una mala noche.

Luca Martínez Dupuy 4: Estuvo demasiado solo arriba y todas las que le llegaron fueron por arriba. Así, perdió más de las que ganó.

Ingresaron:

Tomás O'Connor 4,5: Intentó poner algo de buen pie en el medio y claridad para salir prolijo. También fue víctima de la supremacía millonaria.

Lautaro Giaccone -: Entró con el partido ya roto y fue poco lo que pudo hacer. Probó una vez de lejos, pero de manera débil.

Octavio Bianchi -: Había convertido su primer gol en Central, pero el VAR se lo anuló por off side. Fue la única que le llegó clara.

Miguel Ángel Russo, el DT 5: Central se vio superado de principio a fin. Propuso un partido sin meterse en el golpe por golpe, pero se expuso demasiado. Tiene el atenuante del desgaste con el que su equipo venía y, además, de que hace menos de una semana se había consagrado campeón en la Copa de la Liga.

No ingresaron: Axel Werner, Facundo Agüero, Alan Rodríguez, Walter Montoya, Francesco Lo Celso, Giovanni Bogado, Fabricio Oviedo, Tobías Cervera, Agustín Módica.