Brítez, marcador de punta izquierda por obligación

Diego Cocca no se cansa de remarcar que le gustan los jugadores polifuncionales. No en vano casi todas las incorporaciones que hizo pueden desempeñarse en dos puestos. Emanuel Brítez es uno de ellos y por eso viene siendo titular. El nivel no es el deseado, al menos para el mundo exterior. Aunque el entrenador de Central sale a respaldarlo cada vez que lo consultan por el improvisado lateral izquierdo. "No sé si me esperaba jugar en esta posición, pero estaba preparado porque sabía que era una posibilidad por la salida de Parot”, declaró ayer el ex Unión al ser consultado sobre su nuevo rol. "Lo voy a intentar, estoy adaptado a todo y trato de dar lo mejor siempre. Donde me diga el entrenador voy a jugar”, puntualizó el jugador.

"A medida que pasan los partidos uno va agarrando más confianza. Me sentí bien en los dos partidos (Atlético Tucumán y Talleres), aunque en el primero atacaron mucho más por mi lado”, reconoció Brítez en la conferencia de prensa que encabezó ayer tras la práctica informal de fútbol ante Argentino.

El defensor no mostró la solidez que se espera de un lateral en los partidos que salió de titular. Fue irregular para la vista de los espectadores pese a que para el técnico tal vez haya cumplido con la misión táctica indicada.

Jugar con el pie cambiado lo condiciona, por más que trate de camuflarlo con el esfuerzo físico que realiza cada vez que sale a la cancha. "Entreno mucho la pierna izquierda. En el anterior club (Independiente) jugué mucho de central izquierdo. No la uso sólo para caminar. Tengo buena salida con esa pierna”, argumentó a su manera el defensor, quien por ahora parece ser el dueño del lateral izquierdo. Al menos hasta que Nicolás Colazo, quien tampoco es un lateral natural, se ponga a tono desde lo físico y futbolístico.