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La lista de lesionados de Newell's se extiende con dos nuevas bajas en el primer tiempo

Frank Kudelka tuvo cambios obligatorios antes de empezar, otros por precaución y en el primer tiempo se le sumaron dos. Todo dolor de cabeza para Newell's

30 de julio 2026 · 21:55hs
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Walter Núñez en el piso. Un nuevo dolor de cabeza para el Newells de Frank Kudelka con los lesionados.

Walter Núñez en el piso. Un nuevo dolor de cabeza para el Newell's de Frank Kudelka con los lesionados.

Frank Kudelka debió meter tanta mano para el segundo partido, que fue nada menos que medio equipo entre los jugadores de campo y todos por cuestiones físicas. Y en solo un tiempo en Avellaneda, Newell's sumó otros dos: Walter Núñez y Walter Mazzantti. Para colmo, se fue al descanso perdiendo 1 a 0 ante Independiente.

Es cierto que el inicio del Clausura fue a todo tren, porque de entrada la AFA metió una fecha entresemana. Pero en el primer partido, que terminó en victoria leprosa ante Talleres, ya le quedó un saldo muy negativo, con tres jugadores afuera, dos titulares y un suplente.

Afuera Jerónimo Gómez Mattar por una distensión, entró David Sotelo que era la segunda opción, ya que la primera, Marcelo Esponda, también fue dado de baja por una sobrecarga. Mismo motivo para que Martín Ortega quedara afuera y en su lugar entre Franco Escobar.

Kudelka sí recuperó al acalambrado Facundo Guch, pero en cambio resguardó a Nicolás Goitea, Jerónimo Russo y Matías Cóccaro, teniendo en cuenta que el domingo se viene Boca en el Parque. Entraron Lautaro Giannetti, Martín Luciano y Juan Ignacio Ramírez.

>>Leer más: Con lesiones y cambios tácticos, Newell's va con medio equipo nuevo ante Independiente

Las bajas ahora en ofensiva

Y si los cambios obligados fueron en defensa y en el mediocampo, ahora le tocó a la ofensiva rojinegra. Primero fue Walter Núñez en medio de la etapa y luego Walter Mazzanti ya en el entretiempo.

A poco de andar en Avellaneda, el que debió salir fue Walter Núñez. El extremo izquierdo sufrió un esguince de tobillo derecho, intentó seguir pero finalmente debió dejar la cancha sobre la media hora.

A los 23', Núñez quedó tendido en el piso y fue retirado del campo en el carrito sanitario. Quiso seguir, fue a trabar una pelota y ya no aguantó. Por eso, el juvenil Thomas Ríos, que había debutado ante Talleres entrando en los últimos minutos, saltó al césped.

Mientras, Núñez se quedó sentado en el banco con hielo en su tobillo derecho, que seguramente lo dejará afuera del partido del domingo, a las 17, en el Coloso ante Boca.

Pero antes que termine el primer tiempo, y luego del gol de Gonzalo Montiel, Mazzantti hizo señas al banco con una molestia en el aductor izquierdo y no salió para el segundo, entrando Alan Soñora en su lugar. Así, el exHuracán debutó en la primera de Newell's.

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