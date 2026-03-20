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Banco Coinag presenta su nueva línea de Leasing Sostenible en el Salón del Automóvil de Funes

Banco Coinag lanza su Leasing Sostenible para financiar vehículos eléctricos e híbridos, impulsando inversión, eficiencia y movilidad responsable

20 de marzo 2026 · 10:38hs
Banco Coinag presenta su Leasing Sostenible en Funes

Banco Coinag presenta su Leasing Sostenible en Funes

La entidad financiera refuerza su compromiso con la innovación financiera, impulsando herramientas de financiamiento que acompañan el crecimiento empresarial y la evolución de las empresas.

Este viernes 20 de marzo a las 15 hs, en el marco del Salón del Automóvil en Funes, Banco Coinag presentará oficialmente su nueva línea de Leasing Sostenible, una propuesta diseñada para acompañar a empresas y personas en la transición hacia una movilidad sustentable y más inteligente.

La iniciativa apunta a facilitar la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos, promoviendo la modernización del parque automotor y la optimización de la gestión financiera. Tal como se destaca en el material de lanzamiento, el producto permite transformar gastos en inversión, brindando acceso a tecnología eficiente sin necesidad de descapitalizarse.

Durante la jornada, referentes de la entidad participarán de una charla donde abordarán el rol del leasing como herramienta financiera clave, compartiendo su visión sobre cómo las soluciones financieras pueden potenciar decisiones estratégicas de inversión.

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La línea de Leasing Sostenible de Banco Coinag ofrece beneficios concretos para el cliente, entre ellos:

Financiación hasta el 100% del vehículo

Uso inmediato del bien

Libertad para elegir proveedor

Beneficios impositivos

Asesoramiento financiero personalizado

Además, contempla condiciones competitivas y está orientada tanto a empresas como a personas con actividad comercial, consolidándose como una alternativa estratégica de financiamiento para quienes buscan optimizar recursos y proyectar su crecimiento.

Con esta presentación, Banco Coinag reafirma su posicionamiento como aliado financiero de las empresas, impulsando el desarrollo de los negocios a través de soluciones de financiamiento que promueven inversión, eficiencia y crecimiento sostenible.

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