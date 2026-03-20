Banco Coinag presenta su nueva línea de Leasing Sostenible en el Salón del Automóvil de Funes

Banco Coinag lanza su Leasing Sostenible para financiar vehículos eléctricos e híbridos, impulsando inversión, eficiencia y movilidad responsable

La entidad financiera refuerza su compromiso con la innovación financiera , impulsando herramientas de financiamiento que acompañan el crecimiento empresarial y la evolución de las empresas .

Este viernes 20 de marzo a las 15 hs, en el marco del Salón del Automóvil en Funes , Banco Coinag presentará oficialmente su nueva línea de Leasing Sostenible , una propuesta diseñada para acompañar a empresas y personas en la transición hacia una movilidad sustentable y más inteligente.

La iniciativa apunta a facilitar la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos , promoviendo la modernización del parque automotor y la optimización de la gestión financiera . Tal como se destaca en el material de lanzamiento, el producto permite transformar gastos en inversión , brindando acceso a tecnología eficiente sin necesidad de descapitalizarse.

Durante la jornada, referentes de la entidad participarán de una charla donde abordarán el rol del leasing como herramienta financiera clave , compartiendo su visión sobre cómo las soluciones financieras pueden potenciar decisiones estratégicas de inversión .

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La línea de Leasing Sostenible de Banco Coinag ofrece beneficios concretos para el cliente, entre ellos:

• Financiación hasta el 100% del vehículo

• Uso inmediato del bien

• Libertad para elegir proveedor

• Beneficios impositivos

• Asesoramiento financiero personalizado

Además, contempla condiciones competitivas y está orientada tanto a empresas como a personas con actividad comercial, consolidándose como una alternativa estratégica de financiamiento para quienes buscan optimizar recursos y proyectar su crecimiento.

Con esta presentación, Banco Coinag reafirma su posicionamiento como aliado financiero de las empresas, impulsando el desarrollo de los negocios a través de soluciones de financiamiento que promueven inversión, eficiencia y crecimiento sostenible.