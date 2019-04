Jeremías Ledesma acababa de quedar afuera de la flamante Copa Superliga cuando rápidamente ya se enfocaba en todo lo decisivo que tiene Central por delante: la Copa Libertadores y, sobre todo, la final de la Supercopa Argentina frente a Boca Juniors. Por supuesto que ese encuentro es el más tentador hoy, porque en el torneo continental los canallas están casi afuera y porque el único encuentro ante los xeneizes dará un título. Y aunque el equipo de Gustavo Alfaro aparece como el favorito, el uno auriazul advirtió": "No es invencible".

"Boca no es invencible. Somos once seres humanos contra once seres humanos", dijo sobre el supuesto favoritismo del bicampeón argentino. "Los partidos se juegan y se ganan", apuntó.

Ledesma resaltó además el valor de la victoria porque, además de la final con Boca del 2 de mayo en Mendoza, el miércoles Central enfrentará a Universidad Católica en el Gigante por la Libertadores. "Sirve de mucho porque se viene ese partido clave. Será difícil clasificar pero nos jugamos entrar a la Sudamericana también", expresó.

El arquero además salió rápido al cruce de las versiones que lo vinculan a Boca o River: "Mi cabeza está sólo en Central. No puedo pensar en otra cosa".

"Este es el camino. Tuvimos muchas chances, Pocrnjic sacó muchas pelotas y más allá de la amargura por quedar eliminados, un poco nos vamos contentos por el funcionamiento". Para explicar tantos vaivenes, Ledesma dijo: "Fueron muchos procesos que se iniciaron y se fueron rápido. Esas cosas al jugador le influyen. Cuando te encontrás en un club muy ordenado, sólo te tenés que preocupar por jugar y es lindo. Habiendo tantos cambios, se hizo difícil".