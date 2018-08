Bíttolo debutó con un gol y despejó las dudas

Con apenas una semana de entrenamiento en Newell's y tras dos meses sin jugar, Mariano Bíttolo ingresó en el segundo tiempo con las dudas de cómo podía responder teniendo en cuenta esos antecedentes. Ubicado sobre el carril izquierdo, a los pocos minutos de estar en la cancha finalizó una jugada que inició en su propio campo señalando el segundo tanto rojinegro. Fue un debut gratificante para el ex jugador de Albacete.

La auspiciosa aparición de Bíttolo estuvo acompañada por el estreno del atacante Alfio Oviedo, con quien compartió el banco. El Espectro del Gol entró en la segunda etapa, aunque no logró el mismo protagonismo. Se notó que le faltó ritmo, pese a que venía de estar en actividad en el fútbol paraguayo. El otro debutante, pero no en Newell's sino de manera oficial en la primera división, fue Alan Luque. El juvenil padeció jugar en el lateral derecho, puesto que no es el natural.

Bíttolo comenzó a entrenar con Newell's el lunes pasado y ayer fue uno de los suplentes. De Felippe decidió su ingreso por Víctor Figueroa en el segundo período y lo puso de volante por izquierda. Es una de las posiciones en las que puede jugar. La otra es de marcador izquierdo.

Participativo, se acomodó rápido al funcionamiento del equipo. A 7' de entrar al césped del estadio Eva Perón, la tocó cerca de su área, combinó con Fértoli en el medio de la cancha y corrió hacia el área visitante para buscar el centro. La pelota le llegó y sacó el zurdazo que terminó en gol.

Bíttolo llegó a Newell's para reforzar la banda izquierda, tanto en la posición de marcador como de carrilero. El futbolista de 28 años aprobó ayer en la primera participación con la camiseta rojinegra, encima con un gol, algo a lo que no está acostumbrado. Apenas tiene un par de conquistas en su carrera.

De Felippe llevó al banco a otros que recién entrenaron con el plantel desde el último lunes, los paraguayos Teófilo Paredes y Oviedo. El delantero pudo jugar un rato. Reemplazó al portugués Leal. Entró poco en contacto con la pelota y le faltó mayor velocidad de reacción. Tiene justificativo. Fue su primer partido, con poco tiempo de entrenamiento.

Lo positivo fue un rechazo de cabeza en un córner del rival que derivó en la jugada del tercer gol.

Luque, de 19 años, fue uno de los que más problemas tuvo en el equipo. Le costó marcar y en varias ocasiones lo desbordaron por afuera. El ex sparring de la selección argentina en el Mundial de Rusia entrenó durante la pretemporada de lateral derecho, pero ayer dejó de manifiesto que le cuesta. Ausente Facundo Nadalín por lesión y con Iván Piris todavía sin posibilidades de jugar ocupa un puesto que no lo favorece, siendo que es un marcador central.