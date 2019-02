Bidoglio: "Me gusta que mi equipo tenga la pelota"

El entrenador Héctor Bidoglio reconoció además que no se casa con un sistema de juego y que buscará "más verticalidad" con el ingreso de Insaurralde por Figueroa para visitar a San Lorenzo

"No me caso con un sistema, tengo una forma de ver el fútbol y me gusta que mi equipo tenga la pelota". Una sentencia futbolística clara la que expresó Héctor Bidoglio, quien está tratando de implementar eso en Newell's, en este inicio en el que marcha invicto y en el que parece que muchos se olvidaron de cómo venía la campaña. El técnico quiere que sus jugadores sean protagonistas desde la tenencia y tiene con qué. Un Formica que de eso sabe, un Maxi Rodríguez de categoría (aunque en el tramo final de su carrera), un Figueroa que sabe desequilibrar (claro que está en similares condiciones que la Fiera) y un recién llegado Insaurralde que pinta como una opción válida para ser alternativa de los tres primeros. Y justamente mañana ante San Lorenzo el refuerzo que vino de jugar en el América de México será titular en lugar de Figueroa, a quien reemplazó en el segundo tiempo del clásico.

"Buscaremos más verticalidad y no tanta tenencia", aclaró el entrenador leproso en la conferencia de prensa de ayer al explicar el ingreso de Cristian Insaurralde por Víctor Figueroa.

¿Qué cambia? No tanto el esquema 4-2-3-1 con el que paró al equipo en los tres empates en este comienzo de 2019 debido a que de entrada la táctica es la misma. La variante empieza porque Insaurralde tiene más llegada al área que el Negro y se puede asociar arriba con Leal (sigue como 9 más por decantación que por méritos y goles), siendo que Figueroa por lo general juega más lejos del área. Y, en principio, quien ingresa también dará una mano en la marca por el lateral en el que se mueva (arrancará por derecha e irá rotando con Maxi) y tiene mayor altura para las pelotas paradas.

Y modificará el juego de Formica, porque el Gato tendrá más responsabilidad para el manejo de la pelota y eso llevará a que Cacciabue tenga que animarse más a mirar hacia adelante, claro que sin descuidar la marca en el medio que realiza a dúo y en buena forma con Rivero.

Había otra chance, la de jugar con Insaurralde y sin Leal, pero si bien el DT señaló que probaron "las dos posibilidades", porque "tanto Víctor como Luis están bien" y que sólo se trata de elegir una opción: ante San Lorenzo parece ser la última jugada por el portugués, que está "obligado" a volver al gol.

Un tema a corregir es "cuando se nos cierran los espacios, eso nos está complicando un poco", reconoció Bidoglio. Añadió que "situaciones de gol tenemos, a lo mejor no las que quisiéramos" y que "obviamente nos está faltando el gol".

En el repaso de los partidos, sin contar las dos victorias del cierre en 2018, en los tres empates de este año sólo estuvo la conquista de Maxi frente a Boca. Pero también al mirar hacia atrás, en el cierre del ciclo de Omar De Felippe Newell's no convirtió en 6 de 9 partidos.

En cuanto a lo que intentan afianzar del juego, Bidoglio consideró que "estamos saliendo bien desde atrás, sabemos cómo pasar la mitad de cancha y buscamos afianzar las buenas asociaciones con la pelota para llegar más juntos al área rival". En tanto, dijo que la pata floja está en que "los rivales nos complican cuando nos cierran", algo que difícilmente haga el Ciclón jugando en su cancha y con la necesidad de ganar.

"Los jugadores están trabajando muy bien, los veo convencidos", manifestó con la expectativa lógica que eso genera. A la vez aceptó que "falta un triunfo para darles validez a los empates, que fueron ante rivales importantes". Y si bien no será sencillo que Newell's se traiga los 3 puntos del Nuevo Gasómetro también hay que ver que San Lorenzo llegará con 8 sin triunfos (5 empates), pero no hay que descuidar que de local sólo le convirtieron 2 goles en 4 cotejos.