Bidoglio confirmó el equipo con Maxi y Torres para la Copa

Bidoglio confirmó algunos titulares. No todos. El entrenador dijo que "llegó el momento de ver" a Joaquín Torres desde el inicio, cosa que no sucedió nunca desde que dirige a la primera. Y agregó que Maxi Rodríguez "va a estar", dejando abierta la chance de que sea titular o vaya al banco. Se espera que la Fiera esté entre los once, no así Mauro Formica, de quien aún se desconoce si además es uno de los concentrados, por una molestia muscular. Otra novedad es que Leonel Ferroni será el lateral izquierdo.

La especulación de hace unos días fue que Maxi Rodríguez quizás era preservado y no jugaba contra Villa Mitre, para que se encuentre a pleno contra Huracán, un partido importante para Newell's por la Superliga teniendo en cuenta la necesidad de puntos por el promedio. Pero el capitán volverá mañana luego de tres partidos, en los que faltó por una distensión.

"Entrenó muy bien toda la semana. No sintió ninguna molestia. Vamos a reunirnos con los médicos para ver cúantos minutos está para jugar. Se encuentra con unas ganas bárbaras y quiere estar", contó Bidoglio.

El entrenador dijo que Formica, Insaurralde y Leal "no empezaron bien la semana y durante dos o tres días hicieron trabajos diferenciados por diferentes molestias". Adelantó que ninguno será titular y que incluso alguno no va a concentrar.

Torres estaba relegado en la consideración del DT. Mañana será el momento de entrar de titular. "Joaquín es un jugador que viene de menos a más. Es un buen relevo y creemos que ahora es la posibilidad de verlo en un partido desde el inicio. Lo que queremos de él es aprovechar su explosión, velocidad, el uno versus uno", comentó Bidoglio. El neuquino jugará en la posición donde se desempeñó Leal en el último partido.

Otra modificación será en el lateral izquierdo. El juvenil Juan Pablo Freytes, de flojo rendimiento contra Gimnasia, le dejará el lugar a Ferroni, quien no había estado a disposición de Bidoglio la fecha pasada por tener que cumplir una fecha de sanción, por una expulsión en reserva.

Las restantes variantes eran esperadas: Braian Rivero y Jerónimo Cacciabue por Juan Manuel Requena y Aníbal Moreno, de gira con el Sub 20 por España, respectivamente.

La posible formación será con: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini y Leonel Ferroni; Braian Rivero y Jerónimo Cacciabue; Joaquín Torres, Víctor Figueroa y Maximiliano Rodríguez; Alexis Rodríguez.