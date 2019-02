En declaraciones a la prensa instantes antes de abordar el ómnibus que lo traería de regreso a Rosario junto al plantel leproso, el DT evaluó que "el partido nos costó de entrada. San Lorenzo tuvo la pelota y nosotros la perdíamos muy rápido. Tal vez no nos lastimaron tanto porque el gol vino de una pelota detenida, en una jugada confusa, pero en el segundo estuvimos más tranquilos con la pelota, generamos muchas situaciones de gol y me parece que el empate fue justo".

"Vale el sacrificio de los jugadores, siempre lo buscamos, arriesgamos y encontramos el premio sobre el final", destacó a continuación y resaltó la figura del arquero Alan Aguerre, de quien dijo "nos da mucha seguridad y confianza".

"Nos falta estar mejor en los últimos metros y ser más agresivos en ofensiva".

Sobre las virtudes de su equipo señaló: "Fuimos agresivos para recuperar la pelota pero tampoco nos lastimaron tanto. Nos faltó lastimar nosotros en el primer tiempo, porque ellos cometieron errores y nos los supimos aprovechar".

"No somos un equipo que salimos a buscar el empate y que nos paramos atrás y vemos si generamos de casualidad alguna situación. Al revés, tratamos de jugar en campo rival. No se nos está dando el triunfo pero voy viendo cosas positivas en el equipo", comentó luego sobre la forma de jugar de este Newell's.

Bidoglio analizó luego que el partido "fue un tiempo para cada uno, pero creo que en el segundo tiempo tuvimos situaciones más claras que las que ellos tuvieron en el primero. Hubo un gran sacrificio y esfuerzo de los jugadores y no bajaron los brazos hasta el último minuto. Por eso me parece merecido el empate".

Acerca de cuál era el planteo pensado para arrancar ante San Lorenzo explicó: "El planteo era tener la pelota la mayor cantidad de tiempo seguido, tratar de presionarlos, pero nos faltó la tenencia. Tenemos que mejorar en ese aspecto, pero en el complemento ganamos espacios a espaldas de los volantes, fuimos punzantes, hubo muchos pases a espaldas de los defensores y logramos varios mano a mano. Tenemos que seguir mejorando pero este empate sirve en lo anímico".



Al ser consultado sobre la polémica jugada del gol de San Lorenzo señaló: "La verdad es que no sé si el árbitro está bien posicionado en el gol. Hubo una patada violenta contra Bíttolo que lo dejó afuera del partido. No está bien, pero está mejor".

Sobre qué aspectos le faltaba mejorar al equipo dijo: "Nos falta estar mejor en los últimos metros y ser más agresivos en ofensiva".

Acerca de los cuatro partidos que lleva sin conocer el triunfo -fueron todos empates- Bidoglio resaltó: "El invicto no me preocupa, no pienso en eso. Sí me interesa ganar porque uno trabaja para eso, pero está el rival. Pero confió que de esta manera estemos más cerca del objetivo".