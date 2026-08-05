Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

El club de Arroyito informó cómo será el expendio de localidades para el choque del próximo jueves en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final

Di María maniobra en el último partido que jugó Central como local en la Copa Libertadores, ante Universidad Central de Venezuela.

Rosario Central dio a conocer las condiciones de venta y los valores de las entradas generales y plateas para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores , que se disputará el próximo jueves 13 de agosto ante Corinthians de Brasil en el Gigante de Arroyito .

Las localidades podrán ser adquiridas desde este viernes 7 de agosto a las 13 horas en la plataforma Deportick. Pero, en una primera etapa, el expendio contará con exclusividad para socios que hayan adquirido Pack Libertadores 2026 o abono para Liga Profesional (Anual o Segundo semestre). La venta para socios en general comenzará el lunes 10 de agosto desde las 13 horas. Las populares costarán 20.000 pesos y las plateas 45.000.

En la publicación del anuncio de la venta de entradas para el partido copero, en sus redes oficiales, los auriazules dejaron en claro que, “de acuerdo al manual de Conmebol y la utilización de espacio para sponsors, sumado a la presencia del público visitante, puede haber sectores afectados a la hora de elegir la ubicación durante el proceso de compra”.

¡Venta de entradas para el partido ante Corinthians en el Gigante!



Este viernes 7/8, desde las 13 hs, comienza la venta exclusiva para socios con Pack Libertadores o abono LPF (anual o segundo semestre).



El lunes 10/8, desde las 13 hs, iniciará la venta para socios en… pic.twitter.com/5XZJJKnUa6 — Rosario Central (@RosarioCentral) August 5, 2026

Y además advirtieron que “la etapa de venta para abonados sólo permite prioridad de compra. Al ingresar a la plataforma, deberán seleccionar la butaca deseada, ya que no se asignará automáticamente la del abono/pack. Sugerimos realizar la adquisición con anticipación a los fines de encontrar más ubicaciones disponibles”.

Como ocurre habitualmente, para poder comprar la entrada es necesario que el socio cuente con su cuota al día. En tal sentido, el tiempo límite para regularizar la situación o realizar cualquier gestión con su respectiva credencial es el de este viernes 7 de agosto a las 11 horas. Si la compra de entrada corresponde a un socio general, el plazo para cumplir con el trámite cerrará el lunes 10 de agosto a las 11 horas.

Todos los socios y socias a partir de los 6 años inclusive deben reservar popular o comprar platea. Menores de 6, ingresan únicamente con su carnet.