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Campaz cumplirá su sueño: Colombia convocó al delantero de Central para el Mundial

El Bicho integra la lista de 26 futbolistas elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026. Su citación también le permitirá al club de Arroyito recibir una compensación económica de la Fifa.

25 de mayo 2026 · 15:20hs
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Campaz cumplirá su sueño: Colombia convocó al delantero de Central para el Mundial

LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

Jaminton Campaz cumplirá uno de los grandes sueños de cualquier futbolista. El delantero de Central fue incluido este lunes en la lista definitiva de la selección de Colombia para disputar el Mundial 2026, que se jugará desde junio en Estados Unidos, México y Canadá.

El Bicho forma parte de la nómina de 26 jugadores elegida por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo. Su convocatoria constituye una noticia de impacto deportivo para Central, que tendrá a uno de sus futbolistas representando a Colombia en el torneo más importante del planeta.

Campaz aparece entre los delanteros del seleccionado cafetero junto a Luis Díaz, Cucho Hernández, Jhon Córdoba, Luis Suárez y Carlos Andrés Gómez. La lista está encabezada además por figuras como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jefferson Lerma, Dávinson Sánchez y Yerry Mina.

campaz

La presencia del colombiano en el Mundial corona su recorrido con la camiseta auriazul y vuelve a poner a Central en una vidriera internacional de primer nivel. El atacante nacido en Tumaco se convirtió en una de las alternativas ofensivas más importantes del Canalla y logró sostenerse en la consideración de Lorenzo hasta superar el último corte de la convocatoria.

Campaz, de Rosario al Mundial con Colombia

Campaz ya había formado parte de diferentes convocatorias de la selección mayor colombiana y estaba incluido en la prelista ampliada de 55 jugadores difundida por Lorenzo para el Mundial. La confirmación de este lunes terminó de sellar su lugar en la competencia.

El delantero auriazul tiene antecedentes importantes con la camiseta de su país. En juveniles disputó el Mundial Sub 17 de India 2017, mientras que con la selección mayor participó de la Copa América de Brasil 2021. En los últimos años volvió a meterse en la consideración del cuerpo técnico colombiano a partir de sus actuaciones en Central.

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Ahora dará el salto más importante: será parte de la delegación colombiana en la primera Copa del Mundo de su carrera.

El seleccionado cafetero volverá a disputar un Mundial después de no haber clasificado a Qatar 2022. Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, en una zona que tendrá como gran atracción el cruce ante el combinado portugués.

Un Mundial con fuerte presencia del fútbol argentino

La lista de Lorenzo incluye a cinco futbolistas que actualmente se desempeñan en el fútbol argentino. Además de Campaz, fueron citados Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, ambos de River; Santiago Arias, de Independiente; y el arquero Álvaro Montero, de Vélez.

La convocatoria supone que Central deberá ceder al delantero durante el período de preparación y competencia del seleccionado colombiano, justo en una etapa en la que el calendario del fútbol local deberá acomodarse al desarrollo de la Copa del Mundo.

La compensación económica que recibirá Central por Campaz

La presencia de Campaz en el Mundial también tendrá una derivación económica para Central. La FIFA confirmó que repartirá 355 millones de dólares entre los clubes que cedan futbolistas para las Eliminatorias y para la fase final de la Copa del Mundo 2026, a través del denominado Club Benefits Programme.

El programa representa un aumento cercano al 70 por ciento respecto de Qatar 2022, edición en la que se distribuyeron 209 millones de dólares entre 440 clubes de todo el mundo. En esta oportunidad, la compensación incluirá por primera vez a las instituciones que liberaron jugadores para disputar partidos clasificatorios, incluso si esos futbolistas no terminaban participando de la competencia final.

campaz

En el caso de Campaz, Central quedó directamente alcanzado por el beneficio al haber aportado al delantero a la lista mundialista de Colombia. Se estima una compensación cercana a los 11 mil dólares por cada día de afectación del futbolista, aunque la FIFA aún debe formalizar públicamente el detalle definitivo de distribución y liquidación correspondiente a la edición 2026.

Los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros: Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

Defensores: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Deiver Machado, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Santiago Arias, Willer Ditta y Yerry Mina.

Mediocampistas: Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Richard Ríos.

Delanteros: Carlos Andrés Gómez, Cucho Hernández, Jaminton Campaz, Jhon Córdoba, Luis Díaz y Luis Suárez.

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