Bernie Ecclestone y una dura condena por no pagar impuestos

El ex presidente de la Fórmula 1, de 92 años, se declaró culpable y fue condenado a 17 meses de prisión y a pagar 756 millones de euros al fisco británico

El proceso judicial que investiga al ex mandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, por el delito de fraude dio un paso y muy importante. Tan es así que el propio investigado se declaró culpable y admitió no haber declarado más de 400 millones de libras (490 millones de dólares) que tenía depositadas en un fideicomiso en Singapur. De esta manera, fue condenado a 17 meses de prisión (suspendida si no reincide) y al pago de 652 millones de libras (800 millones de dólares) al fisco británico.