El entrenador de Rosario Central, Edgardo Bauza, le bajó el tono a la posibilidad de que el delantero Marco Ruben emigre por ahora a otro club al señalar que "lo cuento para el partido del jueves" ante Juventud Antoniana en cancha de Unión, por Copa Argentina.

En rueda de prensa este mediodía tras la práctica matutina en el predio de Arroyo Seco, el Patón fue bombardeado por la situación del atacante -por quien al menos tres clubes de Brasil habrían mostrado su interés- y comentó que "a Ruben no lo afecta en nada esto, es un jugador con experiencia, no es la primera vez que están interesados por él y está trabajando muy bien todos los días. No tuvo ningún problema ni lo va a tener".

"Ruben es un goleador y cualquier equipo lo quiere tener. Si le toca irse vamos a ver si traemos a alguien más. También está Herrera. Pero todavía no hay nada de eso".

Una y otra vez el tema se hilvanó con la posible ida del capitán y la posible llegada de otro atacante. El DT canalla usó entonces la muñeca y explicó que "no he hablado con ningún delantero. No hay nada hasta que un atacante nuestro deje el club, porque no hay nada definido".

"No sé nada de una oferta por Ruben -contestó casi de memoria cuando le preguntaron por esa posibilidad-. Sólo sé que había un interés de un equipo de Brasil. El se viene entrenando bien con nosotros y por ahora lo cuento para el partido (del jueves en Santa Fe ante los salteños)"

Sobre los refuerzos y la chance de traer un mediocampista más comentó que "estamos bien pero igualmente estamos buscando un volante y existe la posibilidad de que llegue".

Acerca de los once que jugarán en el 15 de Abril el jueves a las 21.10, el Patón no habló de sorpresas: "Es el que vienen viendo, por el momento no va a haber cambios para el partido de Copa Argentina en Santa Fe. Estoy conforme, el equipo se acomodó bien".

Al ser consultado sobre qué tipo de cotejo plantearía ante los salteños, el técnico canalla explicó que "vamos a tratar de hacer nuestro partido y de salir a jugarlo más allá del rival. Es el primer partido oficial y necesitamos ganarlo para continuar en la competencia. Trataremos de que el equipo haga un partido intenso para poder ganarlo".

Y sobre los refuerzos dijo: "El club se ha comportado muy bien con todos los pedidos que hicimos y hemos trabajado muy bien también con todos los amistosos".