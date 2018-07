Ruben se iría y Teo se acerca a Central

La marquesina indica que Marco Ruben tiene los días contados en Arroyito. Sobre todo porque el jugador no está bien internamente. Central intentó seducirlo y convencerlo ofreciéndole extender el vínculo. Pero no hubo consenso. Eso encendió la señal de interés en el exterior.

Y en Brasil ahora hay varios equipos que decidieron activar la estrategia para conseguir los servicios del goleador. En Central están al tanto del interés y están convencidos de que llegará un pedido formal de un momento a otro.

Es más, hasta aseguran que esta semana será determinante. En tanto, desde el entorno del capitán canalla negaron ayer que haya llegado una oferta por el experimentado jugador. Aunque a la vez dejaron sentado que sí hay permanentes sondeos, averiguaciones y llamados por el delantero.

Por lo pronto, y mientras se define su destino inmediato, Edgardo Bauza lo tiene como pieza fija en el equipo que se medirá pasado mañana en Santa Fe ante Juventud Unida de Salta, por los 32avos de la Copa Argentina.

El personaje de Ruben cobró mucho protagonismo a esta altura del mercado de pases. Si bien le había dado la palabra a Edgardo Bauza que seguía en el club tras la reunión a solas que mantuvieron antes de iniciar la pretemporada, lo cierto es que alteró la postura que había adoptado ante el Patón.

Las diversas versiones, cruces de información y sentido común señalan que el atacante tiene muchas más chances de armar el bolso que de lucir la capitanía auriazul en el inicio de la Superliga.

El destino estaría en Brasil precisamente. Santos, Gremio e Inter son algunos de los que están en fila preguntando en off. Incluso, anoche le certificaron a este medio que el Colorado de Porto Alegre es el que más intenciones tiene de tenerlo entre sus filas.

También hay que dejar sentado sin necesidad de recurrir a un escribano que por el momento todo está en stand by oficialmente. Pero que en Arroyito tienen en claro que pueden quedarse sin el delantero en cuestión de días, también es real. Incluso ya tienen otro apellido bien anotado con resaltador para ir a buscar si es que Ruben emigra. Y ahí entra en acción el nombre de Teo Gutiérrez.

Aunque antes deberán vender a Ruben. Marco, por más que se esfuerce e intente disimularlo, no está bien de ánimo. No es el mismo. Quienes están en el día a día aseguran por lo bajo que no está cómodo. No obstante, sigue entrenando en cada práctica para llegar lo más afilado posible al crucial desafío copero de pasado mañana ante Juventud Unida.

Por eso, si llega una oferta, el club la analizará y buscará de cortar el cordón umbilical con el actual referente canalla para cumplir con el deseo del punta. Eso sí, para desprenderse deberían entrar a la tesorería entre dos millones y medio de dólares y tres. Caso contrario, podrá patalear o llorar que no se irá.

"Ofertas en concreto no hay nada aún. Pero sí estamos recibiendo sondeos, llamados y averiguaciones por Marco. Aunque nada es firme hasta ahora. Llegado el caso se verá, pero no hay nada de nada", le explicó anoche Andrés Miranda a Ovación en calidad de agente del atacante auriazul.

Por su parte, desde Central ayer fueron más contundentes cuando se los consultó por Ruben. "Seguramente algo habrá pronto porque el jueves 9 cerrará el libros de pases y ahí ya debería haber una definición a este tema", confiaron sin deseos de entrar más en detalles. De concretarse la venta, la misión será repatriar a Teo Gutiérrez.



Contacto con Teo



Incluso el equipo canalla ya hizo un contacto directo con el goleador colombiano, quien vio con buenos ojos volver. Sobre todo si venden a Marco debido a que los dos no tienen feeling. Tampoco hay que dejar de lado que el tema económico no será sencillo de resolver. Como tampoco convencer a Junior de ceder a su jugador.

En consecuencia, Central debería primero convencer al club de Barranquilla para que largue a Teo Gutiérrez. Y al mismo tiempo ver a qué precio y bajo qué modalidad. Es decir, si a préstamo con opción o compra directa, que hoy en día no es tan sencillo. Por lo pronto, la continuidad de Ruben sigue siendo el eje de la incertidumbre, más allá de que todos coinciden en que terminará emigrando en cualquier momento.