Bauza pide cuatro refuerzos de jerarquía para dirigir Central

Edgardo Bauza, en la reunión en Quito con los dirigentes de Rosario Central , puso como condición la necesidad de incorporar cuatro refuerzos de jerarquía, uno de los aspectos indispensables que considera el técnico para concretar su regreso.

El Patón ya fue interiorizado a la mañana en la ciudad ecuatoriana por su representante Gustavo Lescovich sobre las diferentes propuestas laborales en general y la de Rosario Central en particular, ya que el entrenador se mostró interesado en evaluar su posible regreso al club, aunque para ello pondrá como condicionamiento la incorporación de refuerzos.

Esta condición no es antojadiza por parte de Bauza, ya que idéntica postura adoptó en su momento cuando el ex presidente Horacio Usandizaga lo quiso contratar, gestión que no prosperó porque el técnico condicionó el acuerdo a la llegada de varios refuerzos.

Tras el encuentro de Bauza con Lescovich, se produjeron los contactos telefónicos con los dirigentes para convenir el cónclave con el Patón y a partir de allí comenzar "una conversación fundamentalmente de fútbol", informaron desde el círculo del entrenador.