Bauza no asumió, pero ya empezó a trabajar

El operativo seducción a Edgardo Bauza ya está en marcha desde hace varios días. La comitiva de Central viajará hoy al mediodía rumbo a Quito para reunirse con el Patón. La delegación estará integrada por los vicepresidentes Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni y el protesorero Juan Cruz Rodríguez, más el mánager Mauro Cetto. De no mediar cambios de último momento, el encuentro cara a cara con el ex entrenador de la selección argentina está pautado para mañana en la ciudad ecuatoriana. Los cuatros emisarios canallas se sentarán con el DT con la firme convicción de que no se levantarán de esa reunión sin conseguir el sí de Bauza para convertirse en el nuevo entrenador canalla.

Bauza ya habló con Cetto, a quien dirigió en su paso por San Lorenzo, y en esa charla hasta le comentó cuáles serán sus intenciones en caso de arreglar el vínculo con Central. Obviamente que de boca de los dirigentes no saldrá una palabra. Y está bien que así sea, porque aún ni siquiera está firmado el contrato. Igual, la idea es que el vínculo se extienda por dos años. Aunque esos pormenores de la negociación recién se irán limando cuando las partes estén frente a frente. De lo que sí existe seguridad es de que Bauza ya le dijo a Cetto lo que necesita para encarar el proyecto futbolístico, hablaron de los posibles refuerzos del equipo y también de la influencia que tendrá el Patón en la reserva y la cuarta división. Surgió el nombre de Julio Buffarini, hoy en Boca, porque es un jugador fetiche del Patón. Bauza le preguntó a Cetto por la situación de Néstor Ortigoza, otra de las debilidades del DT. Buffarini y Ortigoza escalaron el Everest de la mano de Bauza cuando lograron la Copa Libertadores en San Lorenzo. El Patón se mostró muy interiorizado sobre la realidad de Central y además Cetto ya lo puso al tanto de todo. Es que el mánager canalla fue el factótum principal para que Bauza hoy esté a punto de volver a Central. Otra de las cuestiones que se abordaron en la conversación fue el futuro de Marco Ruben. Bauza lo quiere en el Central que se viene, más allá de que el delantero haya dejado entrever que podría irse a mitad de año.

Aún no asumió. Ni siquiera se reunió con los directivos. Pero Bauza ya puso manos a la obra.



Broglia podría tomarse licencia



El rumor que ayer recorrió cada rincón del Gigante fue que el presidente Raúl Broglia estaría evaluando tomarse una licencia a su cargo. Desde el círculo más cercano al dirigente no confirmaron esta información. Mucho menos que esta decisión estaría vinculada con la inminente llegada de Bauza, pero podría tomársela. Es vox pópuli que Broglia no lo quiere al Patón.

