La Capital | Ovación | Independiente

Batalla campal en Independiente: un video prueba que un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Independiente presentó un video en la Conmebol donde se ve a un dirigente de la U de Chile almorzando con los barras. Denuncian que la violencia fue premeditada

27 de agosto 2025 · 20:40hs
La batalla campal que se dio en el partido entre Independiente y la U de Chile.

La batalla campal que se dio en el partido entre Independiente y la U de Chile.

Daniel Schapira, director de Azul Azul, la gerenciadora que maneja la Universidad de Chile, tuvo un almuerzo con barras trasandinos en el barrio porteño de Puerto Madero el miércoles pasado al mediodía, en la antesala del encuentro ante Independiente, donde hubo una batalla campal.

Este miércoles la dirigencia de Independiente presentó su descargo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre los lamentables sucesos de violencia que se dieron en el estadio Libertadores de América la semana pasada en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

El club de Avellaneda presentó un informe que consta de 40 fojas, 12 anexos y documentación tanto en links como material audiovisual que, según la óptica de la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti, revela la inocencia de Independiente en la lamentable noche de miércoles pasado ante el equipo chileno.

>>Leer más: Un jugador de Central y otro de Newell's están en el ranking de las 200 mejores promesas del fútbol mundial

Independiente denunció el almuerzo con barras chilenos

Sin embargo, lo que más impactó dentro de la documentación acercada fue el video que se filtró donde se ve al director de la gerenciadora Azul Azul que maneja la Universidad de Chile, Daniel Schapira, almorzando en Puerto Madero con una veintena de barras del equipo trasandino en la previa del encuentro ante Independiente.

El video que presentó Independiente a Conmebol que muestra a un dirigente de la U de Chile almorzando con los barras del club.

El video que presentó Independiente a Conmebol que muestra a un dirigente de la U de Chile almorzando con los barras del club.

Desde Independiente entienden que esto es una prueba contundente para comprobar el lazo entre la dirigencia chilena y su barra, además de que con esto se alegó en el informe una “premeditación” de los actos vandálicos en el estadio Libertadores de América.

Noticias relacionadas
La cancha de Independiente fue clausurada para recibir hinchas por la justicia

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios

El presidente de Chile, Gabriel Boric, apuntó contra la organización del partido entre Independiente y la U de Chile. 

Disturbios en Independiente: el presidente de Chile habló de "linchamiento" de hinchas de su país

Hinchas de U de Chile e Independiente protagonizaron graves incidentes en Avellaneda.

Disturbios en Independiente: desmienten que haya víctimas fatales

Violencia en Avellaneda. Barras de Independiente se trenzaron con hinchas chilenos y generaron un caos repudiable.

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Ver comentarios

Las más leídas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Lo último

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

La asociación que los nuclea en la provincia entiende que las modificaciones aprobadas en el marco de la reforma constitucional afectan "la independencia del Poder Judicial".

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
LA CIUDAD

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ovación
Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: ¿cual será su próximo equipo?

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: ¿cual será su próximo equipo?

Policiales
Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

La Ciudad
Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Por Hernán Cabrera
Ovación

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Información general

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %
Economía

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento
Economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa
Información general

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos