El ranking del pan dulce más caro de Rosario: cuesta $42.000

Los precios en Rosario estas fiestas están muy por debajo del viral de Damián Betular de $56.000. Los más premium y de calidad artesanal oscilan entre $30.000 y $40.000

5 de diciembre 2025 · 06:30hs
Una de las tradicionales panaderías del centro de Rosario. Sus panes dulces son verdaderos clásicos.

Una recorrida por panaderías refinadas y de larga trayectoria de Rosario arroja cifras considerablemente más bajas que las que cobra por su pan dulce el mediático pastelero que es jurado de Master Chef.

La aparición de un pan dulce artesanal de edición limitada elaborado por el reconocido chef Damián Betular a $56.000 desató la polémica en Buenos Aires. Pero en Rosario, incluso los productos más caros, de calidad premium y elaborados por panaderías prestigiosas, están muy lejos de ese valor. ¿Cuánto cotizan los pan dulces más exclusivos de la ciudad y qué diferencia hay con los precios promedio?

Una recorrida por panaderías refinadas y de larga trayectoria arroja cifras considerablemente más bajas que las del mediático pastelero que es jurado de Master Chef. En Infinita Panadería, una de las casas más reputadas por el cuidado de sus procesos y la excelencia en su materia prima, el panettone clásico con frutos secos o su versión con chocolate cuestan $37.000. En tanto, el pandoro, de textura más suave, mantecosa y sin frutas, asciende a $42.000.

Históricas

Una referencia histórica, Nuria, mantiene su tradicional Stollen, el pan dulce alemán, de forma alargada y bien cargado de frutas, a $35.000 en su presentación de un kilo, y $18.000 en la de 500 gramos. Su pan dulce especial se ubica en $31.500 y $16.000, respectivamente.

En Distinción, los valores también muestran matices. El pan dulce alemán cuesta $36.590 (1 kilo) y $19.035 (medio). El especial se ubica en $32.045 y $16.490. El de frutos secos, $26.455, y el de chips de chocolate, $30.600.

A este panorama se suma Anabel, que aporta su propia escala. El panettone versión “Dubai” se vende a $27.900, mientras que el panettone común de 750 gramos está apenas por debajo, a $27.200. El pan dulce tradicional de medio kilo sale $17.600 y el de frutos secos, también de 500 gramos, $22.100.

El radar en los barrios arroja que en Panadería Normandie, en barrio Belgrano, el panettone artesanal de 1,3 kilos, presentado en caja, tiene un precio de $39.000. Por otro lado, en Pan&Cake, de barrio Echesortu, el pan dulce tradicional con frutas glaseadas y frutos secos vale $18.000 y el especial de chocolate y frutos secos, $19.500.

Dentro de los que están algo más económicos se ubica Deubel, que trabaja con procesos artesanales pero a mayor escala. Ofrece su pan dulce “Don Enrique” a $22.000, una opción sensiblemente más económica dentro del segmento de calidad.

Un sector expectante

Según datos de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, entre los comercios asociados los panes dulces se están vendiendo entre $15.000 y $30.000 el kilo, según la carga de frutas y frutos secos, cuya materia prima encarece notablemente el producto.

La entidad anticipa que la semana próxima se espera el lanzamiento de una nueva edición del Acuerdo Santa Fe, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, que incluirá una opción económica para estas fiestas, una fecha muy esperada por los integrantes del sector, por ser una de las que produce mayor consumo.

Se está hablando de un precio de $4.000 por un producto de medio kilo que solo llevará en su interior frutas abrillantadas.

Pero mientras las panaderías aceleran su producción navideña, su presidente, Jeremías Diab, advirtió que las ventas en mostrador se encuentran entre un 10 y un 15% por debajo de las de 2024. Al mismo tiempo, afirmó que la estructura de costos está “muy tensionada” por el aumento de tarifas y la presión tributaria. “Todo sigue en aumento: servicios, y los impuestos municipales, provinciales y nacionales”, reclamó.

