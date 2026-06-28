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Austria y Argelia jugaron un partido lleno de goles y el empate clasificó a los dos

Pese a que el punto los dejaba adentro de los 16avos de final, ninguno especuló y el partido finalizó 3 a 3. En 16avos de final: Austria-España y Argelia-Suiza

28 de junio 2026 · 01:47hs
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Sasa Kalajdzic cabecea y logra el tercer gol de Austria en el sexto minuto adicional.

AP

Sasa Kalajdzic cabecea y logra el tercer gol de Austria en el sexto minuto adicional.

La selección argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J antes de disputarse la tercera fecha. Quedaba por definirse el puesto de escolta. Austria y Argelia, con el mismo puntaje y mejor diferencia de gol para el primero, se enfrentaron sabiendo que el empate les daba a ambos el pasaje a los 16avos de de final. Fue lo que sucedió. Empataron 3 a 3 y los dos seguirán en el Mundial. Pero en la cancha no hubo ninguna clase de especulación.

Austria quedó en el segundo puesto del Grupo J, clasificó a los 16avos de final y se medirá con España. Argelia finalizó un puesto más abajo, por la diferencia de gol, y avanzó a la siguiente instancia como uno de los ocho mejores terceros. Su próximo rival será Suiza.

Este partido, emotivo hasta el final, llegó precedido por una historia negra que los tuvo de protagonistas. Fue con motivo de un encuentro del Mundial de España 1982, conocido como "La vergüenza de Guijón".

El arreglo que perjudicó a Argelia

En el estadio El Molinón, Austria perdió con Alemania por 1 a 0. Un resultado acordado entre ambos que los clasificó a la segunda ronda y eliminó a Argelia.

A raíz de lo sucedido en ese partido, la Fifa dispuso a partir de los siguientes Mundiales que los partidos de la última fase de grupos se jueguen a la misma hora.

>> Leer más: Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas

Si bien sucedió hace más de 40 años, el fútbol argelino no lo olvida. La particularidad es que ahora le convenía un empate con ese mismo seleccionado que los perjudicó en el Mundial de España.

Para la salud del deporte, ambos seleccionados fueron ambiciosos y buscaron la victoria hasta la última pelota. Austria estuvo dos veces en ventaja. Argelia, una vez, en el tercer minuto de adición. Pero en el sexto minuto de descuento, Austria evitó quedarse afuera del Mundial con el empate definitivo.

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