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Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

El piloto de Alpine vuelve a correr tras dos semanas de descanso. En esta nota, todos los detalles de la carrera

26 de junio 2026 · 10:09hs
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Franco Colapinto buscará sumar más puntos en la Fórmula 1 este fin de semana en Austria.

Franco Colapinto buscará sumar más puntos en la Fórmula 1 este fin de semana en Austria.
Franco Colapinto busca volver a ser gran protagonista con el Alpine A526 en Barcelona

BWT ALPINE

Franco Colapinto busca volver a ser gran protagonista con el Alpine A526 en Barcelona, séptima fecha del año de la Fórmula 1.

Franco Colapinto vuelve a las pistas tras dos semanas de descanso para disputar el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. El argentino de Alpine viene de un trago amargo en Barcelona, donde había sido 8º en la carrera pero una sanción posterior lo desplazó al 10º lugar, por lo que sumó solamente un punto.

La temporada del pilarense fue de menos a más y su evolución le permitió ganar confianza a medida que pasaron las carreras. Por eso, buscará dar batalla esta vez en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria, y sumar puntos nuevamente para escalar posiciones en el campeonato.

“Austria ahora me toca a mí semana de carrera dale”, escribió Colapinto en sus redes sociales como anticipo de la carrera, junto a una foto con Lionel Messi, quien le anotó dos goles a Austria para la victoria 2-0 de Argentina en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El piloto de 23 años buscará replicar los pasos de la selección argentina y sumar importantes puntos en este circuito europeo, mientras Alpine pelea por mantener su 5ª posición en el Campeonato de Constructores.

Franco Colapinto delante de Pierre Gasly durante el GP de Barcelona.

Franco Colapinto delante de Pierre Gasly durante el GP de Barcelona.

Cuándo se disputa el GP de Austria

El Gran Premio de Austria se disputará desde el viernes 26 al domingo 28 de junio en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, a unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Graz.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Austria.

>> Leer más: Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Toda la actividad del fin de semana en el Red Bull Ring será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica Libre 1: 8.30

Práctica Libre 2: 12

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 28 de junio

Carrera: 10

* Horario en Argentina

Cómo es el Red Bull Ring

El Red Bull Ring, conocido como Osterreichring antes de ser completamente remodelado y rebautizado como A1-Ring, es una de las pistas más cortas y modernas de todo el calendario de la Fórmula 1.

Este circuito fue inaugurado en 1996 y es famoso por concentrar mucha adrenalina en una vuelta corta, debido a que cuenta con tres rectas separadas por un par de curvas en subida, que luego se convierte en una especie de "tobogán" con varias curvas rápidas en bajada.

Con unos 4,3 kilómetros de longitud y 16 curvas en total, el Red Bull Ring sumará 71 vueltas en la carrera del domingo, que completarán poco más de 306 kilómetros recorridos para los pilotos que vean la bandera a cuadros. El récord histórico de vuelta en este circuito lo registró Kimi Raikkonen en 2018, con un tiempo de 1:06.957.

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