Un viernes que empezó bien para Franco Colapinto en Austria pero terminó con preocupación

El argentino había terminado la FP1 en el top ten, pero bajó en la FP2 hasta el 16º puesto. Debe mejorar en la Fp3 y en la clasificación de Austria

El Alpine de Franco Colapinto, en una trepada del Red Bull Racing de Austria.

Franco Colapinto no quedó con buenas sensaciones en el viernes. Luego de una buena FP1, retrocedió claramente en la FP2, bajando del 8º puesto al 16º, y a casi medio segundo de su compañero Pierre Gasly . Inclusive, los Alpine no fueron los mejores de la zona media en Austria .

Colapinto había cumplido una muy buena FP1, con el 8º puesto final y con una buena diferencia sobre Gasly a la hora de marcar los dos con gomas blandas.

Pero en la FP2, el argentino se quejó del balance del auto, siguió de largó en uno de los intentos con gomas duras y con gomas de elasificación también cometió excesos que no le permitieron cerrar bien una de las dos vueltas que intentó. Inclusive pareció quedarse sin potencia eléctirca.

Gasly quedó 11º y lo superó un Racing Bulls y un Audi, mientras que Colapinto solo quedó delante de los Williams, Aston Martin y Cadillac.

A las 7.30 de este sábado será la FP3 y a las 11 la clasificación.

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Qué pasó en la FP2 de Austria

Los Alpine salieron exactamente al revés que en la FP1. Colapinto probó con gomas duras y Gasly con medias. Y en la primera referencia el francés fue apenas 142 milésimas más rápido.

Pero no hubo tiempo de hacer un intento pronto porque pasó lo mismo que en el final de la FP1, es decir, que el Cadillac de Sergio Pérez quedó mudo en la pista. Max Verstappen también presentó problemas iniciales, en este caso con el asiento.

No hubo bandera roja para no demorar más la remoción del Cadillac, sino VSC, y se reanudó la tanda 8 minutos después. Antes de la interrupción, Gasly había logrado mejorar apenas, ensanchando a 0,247s la ventaja sobre el primer intento del argentino.

Tras volver a acelerar, Colapinto se quejó del balance del auto y se fue de largo en una curva, levantando la leca justo después de marcar su primer mejor sector. En ese instante, Norris se fue de pista mal, pero pudo volver. Gasly volvía a mejorar, para escaparse a 0,692s.

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Antes de la media hora, el otro Cadillac debió dejar el auto en boxes, después de que Bottas arrastrara el piso por todo el circuito.

Albon fue el primero en calzar gomas blandas para quedar a 1,181s de la punta que ostentaba Antonelli. Y Gasly le siguió, mejorando mucho para quedar a 0,719s, con Colapinto en boxes. El tiempo del francés fue mejor que los dos de Racing Bulls en idénticas condiciones.

La primera salida de Colapinto no fue buena y quedó a 0,486s de Gasly. Prácticamente casi se le va el Alpine en el ingreso a la recta principal y ahí perdió mucho, pasando por boxes y volviendo a pista enseguida.

Colapinto mejoró pero muy poco en el otro intento, apenas 31 milésimas. Mientras que a Gasly lo superaba Liam Lawson con el Racing Bulls y Bortoleto con el Audi. Cerrando así un viernes poco productivo para el argentino y también para Alpine.

El final fue con ritmo de carrera y ahí los dos autos volvieron a mostrarse que son confiables en carrera. Deberán mejorar en clasificación para que los encuentre en mejores condiciones de ir por nuevos puntos.