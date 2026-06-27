El último video de Ernestina Pais en Rosario: su divertida visita al bar El Cairo

La conductora murió a los 54 años en un accidente ferroviario. Días antes había visitado la ciudad junto a Romina Gaetani y Rochi Igarzábal

Ernestina en el bar El Cairo, hace apenas unos días

La muerte de Ernestina Pais conmocionó este viernes al mundo del espectáculo y los medios argentinos. La conductora falleció a los 54 años tras un accidente ocurrido en un paso a nivel de Acassuso, donde su vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Mientras avanza la investigación judicial sobre las circunstancias del hecho y se esperan los resultados de los estudios toxicológicos ordenados por la fiscalía, en Rosario comenzó a circular un video que quedó como uno de los últimos registros públicos de la periodista.

Se trata de una visita que realizó hace apenas unos días al tradicional bar El Cairo, donde compartió una jornada junto a las actrices Rochi Igarzábal y Romina Gaetani, con quienes protagonizaba una obra teatral.

El video fue publicado por la cuenta oficial de Instagram de El Cairo y rápidamente volvió a viralizarse tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

En las imágenes se la ve sonriente, sentada junto a sus compañeras, mientras dice a cámara: "Es cierto que El Cairo no es la capital de Egipto, es la capital de mundo, es este bar en Rosario".

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El breve video muestra a una Ernestina distendida, sonriente y disfrutando de su paso por Rosario, un registro que, tras conocerse su muerte, adquirió un significado inesperado para quienes la seguían.

La gente aprovechó la ocasión para dejarle mensajes de amor y despedida a la conductora.

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La investigación por su muerte

Según los primeros datos de la investigación, el accidente ocurrió el viernes a las 19.25 en un cruce ferroviario de Acassuso, partido de San Isidro.

Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento en que el vehículo conducido por Pais habría atravesado el paso a nivel con las barreras bajas.

La autopsia determinó que la conductora murió como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo, además de una laceración hepática y una contusión esplénica provocadas por el impacto.

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Durante el procedimiento también se extrajeron muestras de sangre y orina que serán sometidas a estudios toxicológicos, cuyos resultados podrían demorar varias semanas y formarán parte de la investigación que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne.